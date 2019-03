Colau pide a ERC y PSC "que dejen la batalla partidista y que piensen con altura de miras"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido a ERC y PSC "dejen de pensar en la batalla partidista y que empiecen a pensar con altura de miras, en hacer políticas de izquierdas, sociales y comunes que son más necesarias que nunca", en el acto 'Guanyarem amb tu' este domingo en las Cotxeres de Sants.

En un comunicado, BComú ha informado de que en el acto, donde también han intervenido el candidato de CatComú a las generales y cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Asens, y el candidato de CatComú a las elecciones europeas y eurodiputado, Ernest Urtasun, Colau ha criticado la campaña de ERC, PSC, PDeCAT y Cs "para echar a la gente común de las instituciones".

Además, ha reprochado a la número dos de JxCat al Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi, que mientras ha estado en el Govern "no haya hecho nada por Barcelona, más que imponer recortes en dependencia, guarderías y seguridad".

"¿Con qué cara Elsa Artadi viene a defender políticas municipalistas cuando su partido no ha hecho más que recortar en Barcelona?", ha criticado Colau, que ha preguntado a la exconsellera de Presidencia qué proyecto tiene para la ciudad.

También ha cargado contra el candidato a la Alcadía y exprimer ministro francés, Manuel Valls, de quien ha asegurado que "no tiene argumentos, tiene dinero", tras lo que ha exigido saber quién le esta pagando, porque según ella sería muy saludable democráticamente.

Colau ha asegurado no entender el ascenso de la extrema derecha y ha advertido de que detrás "hay mucho dinero y gente privilegiada que no quiere que experiencias como la de Barcelona salgan adelante", aunque ha defendido que hay una ola de esperanza en todo en planeta con quien deben establecer vínculos.

ASENS Y URTASUN

Por su parte, Asens ha sostenido que el Ayuntamiento actual está "al servicio de la gente y no de los lobbies, como quisiera Manuel Valls", y ha destacado que han demostrado que podían ganar y gobernar mejor.

Sobre las generales, Asens ha destacado que quiere ir a Madrid "no a bloquear la gobernabilidad, sino el tripartito del Ibex 35, el tripartito de Colón", tras lo que ha explicado que pedirán que Catalunya sea reconocida como nación y que los presos independentistas sean liberados.

"Queremos solidaridad con todos los pueblos de España. Somos la opción útil para recuperar aquel republicanismo efectivo y no un republicanismo retórico", ha añadido Asens.

En su intervención, Urtasun ha defendido que en Europa "no hay futuro sin que la política ambiental esté en el centro, sin un auténtico 'green new deal'" y ha asegurado que no tolerarán que el medio ambiente sea una moda.

"No se defiende celebrando una expo en Barcelona en 2030. El medio ambiente se defiende con políticas concretas", ha afirmado Urtasun, en referencia a la propuesta del candidato del PSC al Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni.