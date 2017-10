Colau dice que se da una imagen falsa de Cataluña por usar términos como "separatistas" y "sediciosos"

En un mensaje en su cuenta personal de Facebook recogido por Europa Press, ha lamentado el uso de términos como 'sediciosos' y 'separatistas': "No son términos descriptivos sino cargados de un imaginario perverso".

"Se empieza deshumanizando al otro a través de las palabras... y se acaba ordenando que aporreen a ancianas en la puerta de las escuelas, y llamando a eso profesionalidad, proporcionalidad y defensa de la democracia", ha expresado.

Asimismo, Colau ha insistido en que "es un hecho" que el 1 de octubre hubo 844 personas heridas, y ha recordado que una de ellas ha recibido un fuerte impacto en el ojo y que podría llegar a perder la visión.

La primera edil ha recordado que no es independentista, pero ha subrayado que no comparte la vía unilateral: "Soy muy crítica con el gobierno de Puigdemont y no me gusta como se han hecho las cosas", ha dicho, aunque también ha rechazado el uso de la violencia.

En este sentido, ha criticado que el portavoz del Gobierno central, Rafael Hernando, llame 'nazis' a los catalanes que se han manifestado en contra de la actuación policial el 1-O: "Usar la palabra 'nazi' con esa frivolidad es un insulto a las víctimas del nazismo y debería darle vergüenza".

BLOQUEO TOTAL

Colau ha asegurado que le preocupa "el bloqueo total" de las relaciones entre los gobiernos catalán y español, y ha asegurado que lo realmente triste sería que se acabaran rompiendo los lazos de fraternidad y cariño que unen a las personas.

"Nos han pegado. Nos han hecho daño. No será fácil olvidar eso. Necesitamos vuestro apoyo", ha expresado, y ha alertado que el Gobierno central debe escuchar, respetar a la población y hacer propuestas en positivo y ofrecer alternativas.