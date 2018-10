Cleries sitúa al PDeCAT "siempre al lado" de Torra y apoya su ultimátum al Gobierno, mientras ERC apuesta por dialogar

El portavoz ha lanzado este mensaje de respaldo al dirigente catalán durante la comisión de Hacienda del Senado en la que comparece la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que le ha dicho también que algunos de sus mensajes "suenan bien" al PDeCAT.

Pero ha añadido que el Gobierno podrá contar "o no" con este partido según avance la situación catalana, "como muy bien dijo el president Torra ayer", y ha subrayado que su formación "se debe" al Govern catalán. "El president Torra tendrá al Partit Demòcrata a su lado, digan lo que digan algunos periódicos hoy", ha añadido.

Cleries ha respaldado así el ultimátum de Torra al Ejecutivo, lanzado el martes y reiterado ayer: o se avanza en el derecho de autodeterminación o el PDeCAT "o el independentismo dejará de dar cualquier tipo de estabilidad al presidente Sánchez". El mensaje del portavoz del Senado contrasta sin embargo con el de otros miembros del PDeCAT que han puesto distancia con la dureza de las palabras de Torra.

9.800 MILLONES PARA CATALUÑA

Dicho esto, el portavoz ha reivindicado ante la ministra de Hacienda un pago a Cataluña de más de 9.800 millones de euros por lo que la Generalitat considera deudas del Estado, mucho más allá de los 1.459 millones acordados entre las dos administraciones para su pago a Cataluña en cuatro años. "Nos quieren dejar contentos con 1.459 millones", ha agregado el portavoz.

Cleries ha añadido por último que su partido está dispuesto al diálogo pero que tendrá que dar resultados, porque "no se puede eternizar". "Hemos de buscar acuerdos a corto plazo porque la situación en Cataluña requiere acuerdos a corto plazo", ha concluido.

La ministra le ha respondido que no se puede "defender lo indefendible" como es el ultimátum de Torra y ha avisado al portavoz independentista de que ese es "un viaje a ninguna parte". Y respecto a sus críticas al acuerdo sobre los 1.459 millones, le ha dicho que el Gobierno pacta con el Govern y que es de suponer que los partidos que apoyan al Ejecutivo catalán "comparten" esos pactos.

OFERTA DE ERC

El portavoz de ERC en la comisión de Hacienda, Bernat Picornell, ha mantenido por su parte la mano tendida a la ministra para lograr acuerdos porque "la vida de mucha gente" se ve afectada por las medidas de Hacienda. Ha recalcado que ERC comparte buena parte del discurso de Montero. También le ha advertido a Montero de que necesita concreciones sobre las medidas que anuncia, aunque asumiendo que no se podrá cumplir todo de una vez.

"Es importante el diálogo, la capacidad de llegar a acuerdos. Para los Presupuestos le tendí la mano. Estamos siempre dispuestos a hablar y que no sea porque no hablamos que no llegamos a acuerdos. Sigue vigente este ofrecimiento", ha subrayado el portavoz, que no ha hecho más alusión a la situación en Cataluña.