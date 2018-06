Clavijo ve "razonable" la dimisión de Rajoy y espera que sirva para la "regeneración" del PP

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios apenas unos minutos después de que el ex presidente del Gobierno hiciera este anuncio y que convocará un congreso extraordinario en breve para que elija a su sucesor.

Fernando Clavijo cree razonable que Mariano Rajoy haya tomado esta decisión "personal" después de todo lo ocurrido tras la sentencia del Caso Gürtel que, dijo, ha marcado "un antes y un después", y confía en que también sea bueno para España.

En la que es su primera valoración pública sobre la moción de censura aprobada el pasado viernes, el presidente canario ha afirmado que lo que se produjo es "un ejercicio a la democracia" que espera no afecte a los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

También ha querido dejar claro que, tras la elección de Pedro Sánchez como nuevo presidente, el Ejecutivo autonómico va trabajar "con la misma lealtad y el mismo compromiso" hacia Canarias y hacia el Estado como hizo con el Gobierno del PP.

"Nos tenemos que preocupar por resolver los problemas de los canarios con quien gobierne en Madrid y ahí nos van a encontrar", afirmó Clavijo, que reconoce que su relación con Pedro Sánchez viene de hace tiempo y cree que servirá para llegar a entendimientos por el bien de la ciudadanía.

A partir de ahí, insistió en que los presupuestos de 2018 son los "mejores" que se han conseguido para Canarias. Por ello, deseó que no sean enmendadas las partidas destinadas a las islas y espera que salgan "cuanto antes" para poder aplicarlos, porque con los cambios de gobierno "todo se ralentiza".

Preguntado por la posibilidad de una moción de censura anunciada ayer por Asier Antona (PP), Fernando Clavijo señaló que desde que se quedó en minoría al romperse el pacto con el PSOE, "las matemáticas parlamentarias son las que son": "No me ocupa ni me preocupa. Lo que tenga que ser será y, como no depende de mí, voy a seguir levantándome todos los días y trabajando por arreglar los problemas de los canarios".