Clavijo, sobre el retraso del convenio de carreteras Estado-Canarias: "Esto ya suena a tomadura de pelo"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado respecto al nuevo retraso del convenio de carreteras, cuya firma, que estaba prevista para la próxima semana, ha sido pospuesta por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que "esto ya suena una tomadura de pelo".

Así lo ha manifestado este jueves en unas declaraciones a los medios de comunicación en las que ha agregado que va a mandar una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para urgirle a que se rubrique este y otros acuerdos pendientes.

"Uno puede entender que los expedientes se puedan complicar más o menos en el tiempo, pero lo que no podemos entender es que, sistemáticamente, sobre algo que estaba hecho, nos estén dando plazos", ha dicho.

Clavijo ha recordado que fue el propio Ábalos el que anunció la firma para la semana del 17 al 21 de diciembre y que ahora dice que no "desdiciéndose a sí mismo". "¿Cómo podemos confiar ahora en que va a estar firmado antes de que acabe el año? No podemos confiar porque ya han sido muchos incumplimientos", ha sentenciado.

"TREMENDAMENTE PREOCUPADOS"

Por lo tanto, el máximo dirigente regional ha hecho especial hincapié en que desde su Ejecutivo están "tremendamente preocupados" y ha insistido en que remitirá una carta a Sánchez exponiéndole su inquietud sobre este y otros asuntos, como el convenio de obras hidráulicas, el plan sobre la pobreza o la subasta de energía eólica.

Aquí, ha destacado que "son muchos" los aspectos que estaban en los PGE 2018 que no se están cristalizando y que Canarias no está obteniendo respuestas de los ministerios.

"Intentaré hablar con el presidente Sánchez y ya he convocado un Consejo Asesor del Presidente para informar sobre cuál es la situación, así como las expectativas de unos Presupuestos de 2019 donde, en ningún caso, ni se nos ha llamado ni solicitado ningún tipo de consulta respecto a este proyecto de presupuesto que el Gobierno dice que va a presentar en enero", ha comentado.

En este sentido, Clavijo ha anunciado que ante este panorama, el Gobierno de Canarias no se espera "nada bueno" de los PGE del próximo año.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que este dinero se pierda si no se firman los convenios, el presidente canario ha señalado que no solo se pierde, sino que si hay unos Presupuestos prorrogados en 2019, no se podría contar con este dinero, "lo cual sería aún más dramático".

"Algunos ya intentaron tachar la preocupación del Gobierno de Canarias por el retraso de enfrentamiento estéril, absurdo y político, pero desgraciadamente el tiempo me está dando la razón y vemos que no ha sido nuestra voluntad la de enfrentarnos al Estado. Simplemente ha sido una voluntad de poder arreglar los convenios y los asuntos que benefician a todos los canarios", ha concluido.