Clavijo dice que la victoria de Pedro Sánchez "revaloriza" el escaño de CC en el Congreso

En una entrevista concedida a 'Cope Canarias' y recogida por Europa Press, ha comentado que la opción de Susana Díaz era "más integradora y proclive a lograr acuerdos puntuales con el PP", mientras que con Sánchez "se aleja cualquier posibilidad de acuerdo".

Con todo, ha comentado que su relación con Pedro Sánchez mientras fue secretario general por primera vez "fue muy buena", ya que era un "interlocutor" cuando hubo problemas en el pacto con los socialistas canarios.

En su opinión, el voto de Ana Oramas va a ser "imprescindible para todo", pero ha avisado de que su partido es constitucionalista y defiende la "estabilidad" de país, y no va a ser "cómplice" de alguna operación, como la moción de censura de Unidos Podemos, que puede "cercenar" la recuperación económica.

Sobre los PGE, ha comentado que "es de justicia" el reconocimiento que hacen a Canarias, y por ello, no tiene dudas de que finalmente, NC no se va a oponer aun que "haya flecos". "Son nacionalistas no pueden votar en contra, va en su ADN", ha destacado.