Política

Clavijo dice que CC no va a "improvisar" y no será "cómplice" de una censura con "radicales e independentistas"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este miércoles que su partido (CC) no va a "improvisar" y no prestará su apoyo a la moción de censura de Pedro Sánchez para no ser "cómplice" de "radicales e independentistas".