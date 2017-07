Ciudadanos rechaza transferir las competencias sobre prisiones a Euskadi para negociar los presupuestos de 2018

El diputado y secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, ha rechazado este lunes transferir competencias sobre prisiones y Seguridad Social a Euskadi de cara una negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018

El diputado del partido 'naranja' se ha expresado así en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, preguntado sobre si su formación podría avalar estas dos transferencias como condición para que el PNV apoyará los presupuestos del Gobierno del PP.

En este sentido, Gutiérrez ha señalado que Ciudadanos no comprometerá en las cuentas lo que el Gobierno cierre con otros partidos políticos. No obstante, ha indicado que de darse ese supuesto, "se votaría o no se votaría", aunque ha aclarado que "no están a favor" de que el gobierno vasco tenga competencias sobre prisiones porque no las tienen ninguna Comunidad Autónoma, salvo Cataluña.

A su juicio, "el problema" de España es que los gobiernos han tenido que pactar con partidos nacionalistas para aprobar presupuestos y, de este modo, han ido "sacando" competencias al Estado. En relación a este tipo de transferencia, ha indicado que debe formar parte de un debate "más global" y no centrase en el "interés presupuestario de cada año".

SITUACIÓN DE ALARMA EN CEUTA

Por otro lado, Miguel Gutiérrez ha apuntado que dentro de la negociación de los próximos presupuestos generales, se deben "aclarar" muchos aspectos. Hay partidas contempladas en los presupuestos de 2017 que deben tener continuidad en el próximo año y otras que tienen "que crecer", ha manifestado, haciendo referencia a las relacionadas con la dependencia, la igualdad o la violencia machista.

Con todo, el diputado de Ciudadanos ha puesto hincapié en la mejora de las inversiones, entre ellas, algunas tan "importantes" como la valla de Ceuta. Gutiérrez ha señalado que la situación de la ciudad autónoma es "tremenda". "O hay inversión de verdad para solucionar los problemas de la ciudad, o en cinco años estará en colapso económico", ha añadido.