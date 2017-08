Ciudadanos espera que la supresión de los aforamientos y la limitación de mandatos arranquen antes de fin de año

Ciudadanos espera que en el próximo periodo de sesiones parlamentario, es decir entre septiembre y diciembre, se ponga en marcha la supresión de los aforamientos políticos y la limitación de mandatos del presidente del Gobierno, dos medidas de regeneración política de cuya importancia quiere convencer tanto al PP como a otros partidos de la oposición.

En ese mismo plazo pretende que se vayan concretando la reforma de la Ley Electoral, la prohibición de indultar a los condenados por corrupción política y la protección de los denunciantes de prácticas corruptas, según ha explicado el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en una entrevista con Europa Press. "Son cinco medidas muy importantes que podrían ver la luz en el próximo periodo de sesiones", ha señalado.

La relativa a los indultos y la que busca proteger a los denunciantes de corrupción están incluidas en la proposición de ley de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, que fue impulsada por Ciudadanos y tomada en consideración por el Congreso el pasado febrero. La limitación de mandatos, la reforma electoral y la eliminación de los aforamientos figuran en el acuerdo de investidura que el PP y Cs firmaron en agosto de 2016.

REFORMA EXPRÉS DE LA CONSTITUCIÓN

Sobre el fin de los aforamientos, Rivera ha insistido en que debería poder aprobarse a través de una reforma exprés de la Constitución, ya que el PP lo asumió en el pacto de investidura y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ofreció recientemente el apoyo de los diputados socialistas.

La formación naranja sostiene que los políticos aforados gozan de un "privilegio" porque, por el cargo público que ocupan, tienen derecho a ser juzgados por un tribunal distinto al del resto de ciudadanos. Además, denuncia que los partidos a los que pertenecen esos políticos son, precisamente, los que "ponen y quitan jueces" en los tribunales que luego juzgan a sus cargos.

"Lo que tenemos que hacer es convencer en otoño al PP y a Podemos, o por lo menos al PP, de que firmemos eso y lo hagamos de manera exprés", ha dicho Rivera sobre la modificación de la Constitución para acabar con el aforamiento de diputados, senadores y miembros del Gobierno.

LA "AMNESIA" DE RAJOY SOBRE LAS CUENTAS DEL PP

Sin embargo, ha admitido que en temas de regeneración democrática, ve al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "arrastrando los pies y absolutamente remolón". "Esas medidas no cuestan un duro, hay que recordarlo, es voluntad política y ahí Rajoy no la tiene", así que "hay que conseguir aprobarlas con aritmética parlamentaria, buscar mayorías alternativas", ha manifestado.

De hecho, considera que, en su reciente declaración como testigo en la Audiencia Nacional por el 'caso Gürtel', el jefe del Ejecutivo "no es creíble" cuando dice "que no conoce, que no sabe, que nunca ha cobrado ningún sueldo" en su partido procedente de "mordidas" y que "no conoce los presupuestos de una campaña" electoral pese a haberla dirigido.

"La amnesia política es poco creíble para una persona capaz; por tanto, creo que Rajoy está tapando la corrupción, en vez de luchar contra ella", y tanto él como el PP "la tapan para protegerse a sí mismos", ha concluido antes de recordar que el nombre Mariano Rajoy aparece en los papeles del extesorero del partido Luis Bárcenas.

Con la intención de aclarar la responsabilidad de Rajoy, Cs le preguntará, en la comisión del Congreso que investiga la financiación del PP, si conocía la supuesta 'caja B' del partido y "si se ha llevado parte del botín". Rivera mantiene que el presidente debería ser la última persona que pase por esa comisión para que los diputados le puedan interrogar sobre todo lo que hayan contado los comparecientes anteriores.

PARTIDAS SOCIALES PARA LOS PRESUPUESTOS DE 2018

Por último, sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2008, Rivera ha dicho que espera empezar la negociación con el Gobierno en septiembre u octubre. Antes analizará con su equipo económico qué margen hay para exigir una serie de partidas más allá de la bajada del IRPF que logró a cambio de apoyar el techo de gasto del próximo año.

Pero sostiene que, gracias al ritmo de crecimiento del PIB y al menor peso de las prestaciones por desempleo en las cuentas públicas, "hay margen para meter más reformas sociales en la línea de los últimos Presupuestos".

"La prioridad es mantener los logros" de los PGE de 2017, porque "no vamos a meter una tarifa plana de un año a los autónomos que inician su actividad económica y quitársela al año siguiente", pero además de eso "puede haber margen para nuevas medidas", ha señalado.