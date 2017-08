Ciudadanos recuerda a Rajoy su compromiso con la limitación de mandatos, que está "por encima" de sus ganas de repetir

El secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Miguel Gutiérrez, ha recordado al presidente Mariano Rajoy su compromiso político por limitar los mandatos y ha subrayado que "el interés general de la democracia española" está "por encima" de sus ganas de optar a la reelección a La Moncloa.

"Una cosa son las ganas y otras deben ser las realidades, y sobre todo, otras deben ser lo que el sentido común nos dice. Yo entiendo que quizás el señor Rajoy, que no ha hecho otra cosa en su vida, tenga ganas de seguir, pero el interés de la democracia española está por encima de las ganas de Rajoy"", ha señalado en una entrevista en EsRadio recogida por Europa Press, después de que el presidente haya asegurado que "está en forma" para volver a ganar unas elecciones.

El diputado de Ciudadanos ha afirmado que su partido quiere que en "otoño" se abra el debate sobre la limitación de mandatos para el presidente del Ejecutivo, algo que, según ha explicado, ya está implantado en otros países.

DOS LEGISLATURAS U OCHO AÑOS

Asimismo, ha recordado a Rajoy que dicha limitación estaba en el pacto de investidura que ambos partidos consensuaron hace un año. No obstante, Ciudadanos dijo después que la modificación que se hiciera en la Ley de Gobierno --para establecer un máximo de dos legislaturas u ocho años-- no afectaría a Rajoy con efecto retroactivo.

"No quiero pensar que el presidente de todos los españoles vuelve a desdecirse en algo que tiene que ver con la limpieza democrática", ha concluido, reiterando: "Una cosa es lo que uno desea y quiere y otra cosa lo que uno puede, lo que se compromete, lo que ha pactado y cerrado".

Además, Gutiérrez no ve "ninguna barbaridad" que también se contemple la limitación de las legislaturas de los parlamentarios. "No lo hemos contemplado, pero lo podemos estudiar. No me parece ninguna barbaridad que haya una limitación también en eso", ha señalado, preguntado sobre la posibilidad de limitar mandatos también a diputados y senadores. Eso sí, ha incidido en que este asunto debe contar con "consenso suficiente" entre las fuerzas políticas.

Asimismo, ha recordado que en el acuerdo firmado entre Ciudadanos y el PP para la investidura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, la limitación a dos legislaturas también afectaba a los consejeros del Gobierno regional. Desde Ciudadanos, cree que "debe ser similar" para el Gobierno central y los ministros.

El dirigente del partido naranja ha recalcado que no es necesario hacer una reforma constitucional para llevar a cabo esta limitación de mandato, y ha argumentado que es suficiente con incorporarla a la Ley de Gobierno.

LOS PARTIDOS SON "DE UNOS CUANTOS"

Por otro lado, sobre la necesidad de limitar o no el tiempo de liderazgo en las organizaciones políticas, el diputado ha afirmado que eso "depende de los afiliados y de los estatutos de cada partido". El Congreso de los Diputados, ha apuntado, "es de todos", pero las formaciones políticas "son de unos cuantos".

"Hay que dejar espacio de responsabilidad a las organizaciones", ha señalado, insistiendo en que los partidos no pueden "entrar" en temas de control interno de otras formaciones.

En este sentido, ha subrayado que Ciudadanos apuesta "por el control y la rendición de cuentas" mientras que el PP "arrastra los pies" en la regeneración y lucha contra la corrupción.