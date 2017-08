Política

Ciudadanos recomienda al Gobierno y al PP que no polemicen sobre los mecanismos legales contra el referéndum catalán

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha pedido al Gobierno y al PP que no polemicen sobre qué mecanismos lgales se deben usar o no para evitar el referéndum de independencia en Cataluña porque "no favorece al Estado de Derecho".