Ciudadanos critica la mediación de Zapatero porque Maduro no quiere dialogar, sino seguir en el poder

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, ha apuntado que la mediación en Venezuela "ya no tiene sentido". En este sentido, ha restado importancia a los logros conseguidos con la negociación de Zapatero, recordando la nueva detención a los opositores venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledezma, que se encontraban en arresto domiciliario: "Si alguien piensa que eso es un éxito de mediación...", ha añadido al respecto.

"CON ETA SE TERMINÓ SIN DIÁLOGO"

En este contexto, Gutiérrez ha recordado que en España se terminó con la banda terrorista ETA "sin diálogo" y "desde la ley". Según ha subrayado, hay personas con las que no es "posible" dialogar, "porque no están en la misma posición" o "no quieren", como a su juicio es el caso de Maduro, quien "lo que quiere es perpetuarse en el poder".

El diputado del partido naranja ha reclamado una actitud "más proactiva" por parte del Gobierno de Mariano Rajoy en el conflicto de venezuela y ha dicho que España debe liderar un debate en la Unión Europea (UE) para imponer sanciones al país sudamericano, como "intervenir bienes y cuentas" a gente próxima al Gobierno de Maduro.

Desde Ciudadanos ya han propuesto medidas y, según ha recordado, algunas de ellas las anunció el miércoles el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis: "Proponíamos que se denegaran los visados al tirano Chavez y su panda de personas", ha afirmado.

A su juicio, "todos los países" de la UE deberían posicionarse respecto a la situación de Venezuela de una forma "clara y rotunda", y esto solo podría darse mediante "un foro en el que España lidere el debate": "Si no, todo queda en una sombra, una sospecha o duda", ha avisado.

SIMILITUDES ENTRE CATALUÑA Y VENEZUELA

Por otro lado, preguntado por declaraciones anteriores en las que comparaba la situación de Cataluña con la de Venezuela, Miguel Gutiérrez se ha defendido argumentando que no habló "de comparar personas, sino de situaciones legales".

En el proceso soberanista de Cataluña y el constituyente de Venezuela, existen parecidos: "Maduro se salta su propia Constitución", ha explicado, para después afirmar que "en el proceso catalán se está avanzando a través de una ley que va contra el propio Estatuto de Cataluña" y que "va contra las mismas normas que el propio pueblo catalán se ha dado".