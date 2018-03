Política

Ciudadanos apuesta por mantener la prisión permanente revisable y pide al PSOE que no la derogue

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha apostado por mantener vigente la prisión permanente revisable porque el Tribunal Constitucional (TC) aún no ha determinado si esta pena se ajusta a la Carta Magna o no. Por ello, ha pedido al PSOE que no permita su derogación en el Congreso.