Ciudadanos critica la "dejación de funciones" del Gobierno por no pedir que el Palau se persone contra CDC

"Me parece absolutamente vergonzosa la dejación de funciones del Gobierno, que no envió a los representantes del Estado a la reunión del Consorcio donde se votaba justamente si se intentaba recuperar o no 6 millones de euros robados por CDC", ha declarado Girauta antes de participar en la Junta de Portavoces de la Cámara Baja.

Según el portavoz de Cs, el hecho de que la Generalitat de Cataluña lograra imponer su mayoría en la votación del viernes, impidiendo así que el Palau se personara como acusación particular en el caso de corrupción que afecta a CDC, "permite sospechar cualquier cosa".

Sin embargo, Girauta ha evitado vincular esa decisión con un posible apoyo del PDeCAT (la antigua Convergència) a la convalidación del decreto ley para la reforma del sector de la estiba, que se votará en el Congreso. "Yo no puedo establecer una relación causa-efecto de algo sobre lo que no tengo pruebas", ha respondido cuando se le ha preguntado si ve una relación entre ambas cosas.

En este sentido, ha descartado que Ciudadanos pueda acabar retirando su apoyo al decreto ley de la estiba por ese motivo. "Sería una frivolidad cambiar el voto en una materia que afecta a un colectivo, que viene de una larga negociación, que tiene una mediación y que hay una sentencia europea por un asunto donde ni siquiera tenemos evidencia de que haya una relación", ha manifestado.