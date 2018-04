Ciudadanos dice que "la violencia en Cataluña es evidente"

El dirigente de Ciudadanos Miguel Gutiérrez ha considerado hoy "absolutamente lamentable" que se utilice la violencia contra las personas que piensan diferente para intentar reivindicar cualquier proceso y, en este sentido, ha opinado que "la violencia en Cataluña es evidente".

En declaraciones a los medios, el secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso ha subrayado que los "escraches" a los candidatos de Cs en Cataluña y los "ataques" a sus sedes "son violencia real, no son imaginaciones".

"La realidad es que nuestras sedes en Cataluña han sido atacadas y nuestros candidatos no pueden circular libremente como cualquier otro ciudadano por España, y eso ya me parece violento. Aquellos que no pueden mantener una vida normal y corriente me parece violencia", ha agregado, y ha hecho hincapié en que esa actividad se debe erradicar y corregirse.

Según Gutiérrez, todas las opiniones políticas "son respetables y defendibles", pero deben defenderse en los parlamentos y "no se debe utilizar la calle para reivindicar, y muchísimo menos con violencia, posiciones políticas que lo único que hacen además es separar a la sociedad".

Gutiérrez ha confiado en que los independentistas sean capaces de presentar un candidato "sin tacha" y que sea "mínimamente elegible", que no esté involucrado ni acusado de "gravísimos delitos", como "lo están todos los que ha traído hasta ahora (Roger) Torrent", el presidente del Parlamento catalán.

Ha recordado que si finalmente no lo consiguen, Cataluña estará abocada a repetir elecciones en verano, lo que sería "un fracaso" de los independentistas y una demostración de que "no tienen un proyecto para todos los catalanes y no solamente para unos cuantos".

También se ha referido Gutiérrez a la comparecencia el próximo miércoles de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en un pleno extraordinario de la Asamblea regional para dar explicaciones por el tema del máster de la Universidad Rey Juan Carlos.

Después de reprochar a Cifuentes que haya estado "toda la semana huida" sin dar explicaciones públicas, ha dicho que esa postura no le parece "ni razonable ni digna" para los madrileños.

"A partir de lo que diga, tomaremos las medidas oportunas", ha advertido.