Política

Ciudadanos no iniciará conversaciones para formar gobierno porque no va a hablar con ERC ni JxCat

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha dejado claro este martes que su partido mantiene su intención de no intentar conversaciones para formar Gobierno en Cataluña, porque el bloque constitucionalista no tiene mayoría y Ciudadanos no va a hablar ni con ERC ni con la candidatura del expresidente Carles Puigdemont.