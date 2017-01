Ciudadanos amplía el plazo para votar a los compromisarios tras problemas técnicos en la web

Ciudadanos ha ampliado el plazo para elegir a los cerca de 600 compromisarios que participarán en el congreso que celebra el partido en febrero después de que en su web se produjesen problemas técnicos que impedían a los afiliados votar.



El proceso de votación telemática comenzó este sábado a las 10.00 horas y debía terminar este domingo a las 22.00 horas, pero finalmente los militantes podrán votar hasta las 9.00 horas del lunes, según ha informado la Comisión de Garantías del partido en un comunicado.

Este órgano ha explicado que "se está registrando una alta participación" y que la "alta afluencia" a la plataforma "ha originado en algunos momentos pequeñas sobrecargas en el sistema que han podido ralentizar el acceso" a la misma.

Según ha precisado, hasta las 17.00 horas de este sábado se habían registrado 9.850 visitas a la plataforma, con 704.000 interacciones, y hasta esa hora habían participado 2.259 afiliados que han emitido un total de 16.156 votos. A fecha 7 de noviembre, cuando se cerró el censo para el congreso de febrero, C's tenía 30.856 militantes.

La formación naranja atribuye los problemas técnicos surgidos a los "picos de participación" que ha habido en la web, que se deben a que cada afiliado emite "un elevado número de votos" para elegir a los compromisarios. Además, cada voto emitido debe sellarse digitalmente con el sello de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

"Para facilitar y garantizar que todos los afiliados que lo desean puedan ejercer su derecho al voto, esta Comisión de Garantías y Comisión de Transparencia y Control Económico ha decidido ampliar el plazo de la votación once horas más, finalizando así a las 9.00 h del próximo lunes 23", dice el comunicado.





Los críticos insisten en el voto en urna

Los militantes de C's han utilizado las redes sociales para avisar del bloqueo y reclamar una solución. Entre ellos, algunas de las voces críticas más visibles del partido, como la eurodiputada Carolina Punset, que, irónicamente, ha dado la "enhorabuena" a Organización "por su eficiencia en la participación de los afiliados con el voto electrónico".

"Problemas de todo tipo están impidiendo que cientos de afiliados votemos. ¿Esto es más fiable y mejor que las urnas?", ha escrito en Twitter la exmiembro de la Ejecutiva de Ciudadanos, que ha mostrado una vez más su falta de confianza en el sistema de voto telemático.

Tanto Punset como el grupo crítico TranC'sparencia consideran que las votaciones electrónicas son fácilmente manipulables. Ante el "desastre telemático" por "un servidor supuestamente saturado" y sus dudas respecto a la "fiabilidad" del sistema, este grupo también ha pedido el voto en urna.

Los afiliados eligen a un total de 479 compromisarios, repartidos por comunidades autónomas. Junto a los compromisarios natos --los miembros del Consejo General (unos 70), la Ejecutiva saliente (23) y la nueva Ejecutiva (entre 20 y 40)--, en el congreso de febrero debatirán y votarán la actualización de los Estatutos, el ideario y la estrategia política de Ciudadanos.

Los candidatos pueden presentarse como independientes o como parte de una candidatura. La lista de España Ciudadana, que respalda las tesis de la dirección del partido y de su presidente, Albert Rivera, compite con candidaturas como las de TranC'sparencia, Valores C's (en Madrid), Mejor Unidos (en Cataluña) o Compromiso Ciudadano (apoyada por Punset).





Punset avisa: "No nos callarán"

La eurodiputada, que el pasado viernes arremetió contra la gestión y la estrategia de la dirección del partido, ha vuelto a la carga este sábado. "Algunos deciden que el que no quiere ser presidente de C's no tiene derecho a decir verdades del barquero, que abran los oídos que no nos callarán", ha escrito en su cuenta de Twitter.

Punset ha recibido elogios de algunos afiliados pero también ha sido criticada por otros. A quienes la han instado a presentar alternativas y buscar apoyos, les ha contestado que ya lo hace, porque hay "montones" de enmiendas presentadas por los militantes con las que comulga, pero que habrá que ver "si hay alguien a la escucha".

Enrique Escrivá, de Jóvenes Ciudadanos de Valencia, le ha hecho una petición: "Lo que decimos es que si no crees en C's entregues el acta, te vayas, dejes de hacer daño a C's y no insultes a la militancia".

La exportavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas ha rechazado la "lección de democracia" de Escrivá, que habla, a su modo de ver, "como como los nacionalistas: si no te gusta te vas".