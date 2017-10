Ciudadanos defiende la aplicación del artículo 155 para "restaurar la autonomía" catalana y convocar elecciones

"Ciudadanos pide el artículo 155 para restaurar la autonomía vulnerada, poner urnas democráticas de verdad y con garantías, donde todos los catalanes podamos votar", así como para "restituir la convivencia y la seguridad económica en Cataluña", ha manifestado en el Pleno de la Cámara Alta en el que se ratificará la aplicación de dicho precepto en Cataluña.

Alegre ha acusado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a su vicepresidente, Oriol Junqueras, de haber "liquidado la Constitución y el Estatut" y de haber contribuido a la "fractura social" al "despreciar a la mayoría de los catalanes y pretender señalar" a aquellos que no quieren la independencia.

El senador de Cs ha señalado que "no hay nada más constitucional que aplicar la Constitución para proteger a todos los catalanes, porque no hay democracia fuera de la ley". "No vamos a permitir que quienes quieren separarnos del resto de España y sacarnos de la Unión Europea se carguen la autonomía catalana y liquiden las instituciones", ha subrayado.

RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO DEL PP

En su opinión, este 27 de octubre es "un día grave para la democracia española", al que considera que se ha llegado como consecuencia lo que ha estado ocurriendo en Cataluña durante años y que Cs ha estado denunciando desde que nació allí como partido. "Hubiéramos preferido no haber tenido razón y no llegar a este punto, pero nadie podrá decir que no avisamos muchas veces en estos once años", ha indicado.

A su juicio, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "ha permitido que se llegara hasta aquí con esa inacción" que demostró al "permitir" la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, y también han contribuido a ello los pactos que PP y PSOE han alcanzado con partidos nacionalistas o independentistas en las últimas décadas.