Ciudadanos afirma que ley de referéndum "nació muerta" y que no será aplicada

El portavoz de Ciutadans (Cs) en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha afirmado hoy que la ley de referéndum "nació muerta" y ha pronosticado que no será aplicada y que esto ya empieza a verse cuando "el conseller portavoz invita a los ciudadanos a imprimirse las papeletas en casa".

Carrizosa ha criticado, en unas declaraciones ante sede de su partido en Barcelona, que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, considere que la ley de referéndum aún está vigente pese a ser suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional.

Según este portavoz de Ciutadans, que la ley no está vigente ni se va a aplicar se refleja con declaraciones como las que están haciendo algunos miembros del Govern, como el conseller de la Presidencia y portavoz, Jordi Turull.

"Que Turull les diga a los ciudadanos que se impriman las papeletas en casa evidencia que ya no se votará como siempre, como ellos decían que pasaría, porque en unas elecciones nadie se imprime las papeletas y tienen que estar los colegios electorales abiertos", ha subrayado Carrizosa.

"Si fuese un votante independentista, me sentiría engañado y estafado", ha añadido, "porque este no será el referéndum con garantías que les había prometido el Govern".

El portavoz parlamentario de Ciudadans ha vuelto a cuestionar la forma en que fueron debatidas y votadas las "leyes de desconexión" en el Parlament y se ha mostrado muy rotundo al apuntar que la del referéndum "nació absolutamente muerta, y el señor Puigdemont y el señor Junqueras (vicepresidente del Govern) lo saben perfectamente".

Carrizosa ha lamentado que en un acto del PDeCAT los asistentes utilizaran ayer el lema de "no tinc por" (no tengo miedo), empleado en las manifestaciones contra los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils, y ha afirmado que le resulta "increíble" esta utilización.

Utilizar el mismo lema para expresar la solidaridad con los querellados por la organización del referéndum "denigra la democracia y la memoria de las víctimas" puesto que se está haciendo "un uso partidista", ha advertido antes de confesar que, "aunque me entristece, no me extraña", porque el independentismo "ya trató de instrumentalizar" los actos de protesta por los atentados.