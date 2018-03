Política

Ciudadanos abandona la comisión territorial, que ve sectaria y partidista

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado que su grupo abandona la comisión sobre el futuro del modelo territorial al considerar que no solo no funciona sino que el PSOE está intentando construir un relato "partidista" y "sectario" al no aprobar que comparezcan Alfonso Guerra o José Bono.