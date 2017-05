Ciudadanos pregunta a Sánchez si para "podemizar" al PSOE lo alejará de los partidos constitucionalistas

La portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, se ha preguntado si el recién elegido secretario general del PSOE promoverá un acercamiento a las fuerzas independentistas y un alejamiento de formaciones constitucionalistas como el PP y Cs en un intento por "podemizar" al partido.



"La duda es si la apuesta por podemizar el partido va a hacer que a partir de ahora el PSOE se relacione más con partidos independentistas que con partidos constitucionalistas", ha declarado en rueda de prensa en la sede de la formación naranja tras la reunión del Comité Ejecutivo.

Respecto a la relación que tendrá Ciudadanos con el PSOE liderado por Sánchez, Arrimadas ha afirmado que su partido siempre ha tenido "relaciones cordiales" y una actitud "dialogante" con otras formaciones y supone que así será también con la nueva dirección socialista. "No seremos nosotros los que pongamos problemas", ha afirmado.

Aunque ha felicitado a Sánchez por su victoria en las primarias de este domingo, la portavoz de Cs ha señalado que este proceso ha visualizado la "crisis" del PSOE y ha confirmado que está "absolutamente dividido".

SÁNCHEZ NO TIENE PROYECTO

En su opinión, las primarias no han servido para que los distintos candidatos discutieran sobre sus propuestas y proyectos, sino que han sido "un debate entre personas, entre apellidos". Además, considera que Sánchez "no ha ofrecido un proyecto a los españoles" ni una alternativa de gobierno y se ha limitado a insistir en el "no a Mariano Rajoy".

Frente a un PSOE que "en su día fue un partido de gobierno, un partido importante, pero hoy en día no lo es", Ciudadanos apuesta por "ganar en las urnas a conservadores y populistas" con un proyecto "moderado, de centro, progresista y liberal", ha señalado Arrimadas en alusión al PP y a Unidos Podemos.

Por último, la portavoz de la formación naranja ha expresado su esperanza de que la "crisis interna" de los socialistas "no ponga en juego la estabilidad el país" ni la gobernabilidad, rechazando con estas palabras un posible adelanto de las elecciones generales.