Política

Ciudadanos admite que "no es favorable" a que Rajoy comparezca en el Pleno del Congreso por Gürtel

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha asegurado este jueves que su formación "no es favorable" a que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dé explicaciones en el Pleno del Congreso sobre su declaración en la Audiencia Nacional por el caso Gürtel. No obstante, se ha negado a desvelar el sentido de su voto en la Diputación Permanente de la próxima semana, cuando se decidirá si prospera o no la petición de comparecencia.