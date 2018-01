Ciudadanos critica al PSOE por recurrir a la fórmula de crear impuestos

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha criticado hoy al PSOE por recurrir siempre a la "fórmula" de crear nuevos impuestos para "arreglar cualquier problema" y ha rechazado así la idea de un tributo a la banca para mejorar las pensiones.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha propuesto esta mañana la creación de dos nuevos impuestos: uno que grave las transacciones financieras y otro extraordinario sobre la banca, para que sostenga el sistema público de pensiones.

En rueda de prensa en el Congreso, Villegas ha reprochado a los socialistas que siempre recurran a la creación de impuestos y ha considerado que hay que "esforzarse un poco más" y poner encima de la mesa medidas y reformas que permitan que la economía crezca y haya más y mejores cotizaciones para poder garantizar las pensiones.

El dirigente de Ciudadanos ha arremetido contra socialistas y populares al asegurar que hay "agotamiento" hacia el bipartidismo y "hartazgo" de la sociedad hacia los dos grandes partidos, que lleva a los votantes a optar "cada vez más" por Ciudadanos.

Al ser preguntado por la idea de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tenga como principal objetivo acabar con Ciudadanos, Villegas ha señalado que este país necesita un Gobierno "fuerte" que haga frente a problemas como el separatismo en Cataluña o la precariedad laboral.

Y ha considerado que si la prioridad de Rajoy es ir a por Ciudadanos, un partido con el que además tiene un acuerdo de investidura que le está "costando" cumplir, "se equivoca". "Pero él sabrá", ha añadido.

José Manuel Villegas ha insistido por otra parte en que el PP se comprometió con Ciudadanos a apartar de sus cargos a quienes fuesen imputados por corrupción, y por eso ha señalado que mientras la senadora Pilar Barreiro -que ha sido llamada a declarar como investigada por la trama Púnica- no dimita, el acuerdo "queda congelado".

"No nos fiamos de alguien que no cumple con sus pactos" y "difícilmente" se puede llegar a nuevos acuerdos mientras Barreiro no deje el cargo, ha añadido.

Además ha reprochado a los populares que mezclen este asunto con la "salvedad" que ha hecho el Tribunal de Cuentas sobre Ciudadanos.

Y ha pedido al PP que no haga como ocurrió en Murcia, que no dé un nuevo espectáculo y que cumpla con el acuerdo con Cs.

Un acuerdo que los populares aseguraron estar cumpliendo porque según el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, el cargo no tiene que dimitir mientras la imputación no sea formal, y eso no ocurre hasta después de declarar, y si así lo decide el juez.