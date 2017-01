Ciudadanos sugiere que el PP ha protegido a Trillo para que no "tire de la manta" sobre la corrupción

"Esa sensación de que hay determinados nombres que pueden amenazar a la actual cúpula del PP con tirar de la manta está ahí, sobre la mesa", ha dicho en declaraciones en Cuatro, recogidas por Europa Press.

Entre esas personas ha mencionado al extesorero del PP Luis Bárcenas, pero también "otros nombres" que tuvieron "responsabilidades" o "protagonismo" en el partido en los años en los que supuestamente hubo prácticas corruptas.

"En el PP no ha habido una renovación, no ha habido una regeneración, no ha habido un cambio de nombres. Por tanto, los que siguen ahora y estaban entonces están amenazados por si alguien puede tirar de la manta o puede contar algo que tenga que ver con esos presuntos delitos o irregularidades que se están investigando", ha señalado.

SITUACIÓN "INSOSTENIBLE"

Villegas ha señalado que a Trillo "lo han tenido que quitar de en medio" --el Gobierno lo relevará junto a otros 70 embajadores-- porque "su situación era insostenible". En el informe que se ha conocido esta semana, el Consejo de Estado atribuye una responsabilidad patrimonial al Ministerio de Defensa por el accidente del avión Yak-42, que costó la vida a 62 militares españoles en 2003, cuando Trillo era ministro.

Un informe "demoledor" en el que, según el dirigente de C's, "quedan muy claras las responsabilidades políticas". Por eso, cree que Trillo tendrá derecho a recuperar su puesto de funcionario en el Consejo de Estado si es que tiene una plaza ahí, pero "no puede ser designado por el Gobierno como miembro" de ese órgano.

"Sería inasumible" y "Ciudadanos estaría totalmente en contra", ha subrayado, rechazando que el exministro ocupe "ningún cargo de responsabilidad política".