Ciudadanos lamenta que un "fugado de la Justicia" como Puigdemont concurra a las europeas pero respeta el fallo judicial

La portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, ha lamentado que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que "ha dado un golpe de Estado y se ha fugado de la Justicia", pueda concurrir a las elecciones europeas, pero ha afirmado que la formación naranja respeta esta decisión de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid.



"Nosotros somos demócratas y respetaremos la resolución judicial", ha declarado Arrimadas en rueda de prensa en la sede de Cs tras conocer las sentencias que dictaminan que Puigdemont y sus exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí podrán presentarse a los comicios al Parlamento Europeo del próximo 26 de mayo.

Estas sentencias establecen, tal y como ya consideró el Tribunal Supremo, que el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que estableció que no podían presentarse por el partido Lliures per Europa (Junts) no es conforme a derecho. La decisión de la JEC fue la respuesta a los escritos que habían presentado el PP y Cs contra las candidaturas de Puigdemont, Comín y Ponsati.

La portavoz de la formación naranja ha señalado que en algunos países europeos, como Alemania, ni siquiera se permite que concurran a las elecciones partidos que aboguen por la secesión de una parte del territorio del Estado.

En España, en cambio, "somos tan demócratas, pero tanto, tanto, que a un señor que nos da un golpe de Estado, se fuga e insulta a todos los españoles, no solo le dejamos presentarse a las elecciones, sino que encima le pagamos el sueldo", ha afirmado, describiendo esta situación como "una auténtica vergüenza".





PROHIBIR A LOS PRÓFUGOS CONCURRIR A ELECCIONES

Arrimadas ha recordado que en la anterior legislatura Ciudadanos ya propuso una reforma electoral precisamente para prohibir que los prófugos de la Justicia se presenten a procesos electorales.

"Mientras Cs esté en el Congreso de los Diputados, seguirá trabajando para dar voz a los constitucionalistas, a los que Puigdemont se la ha quitado, y para presentar mejoras de la ley electoral para no tener estas situaciones", ha indicado, sin aclarar si el partido naranja recurrirá la decisión judicial sobre el expresidente catalán y los dos exconsellers.

Por último, la dirigente 'naranja' ha defendido que lo que aumenta el apoyo electoral a los candidatos independentistas no es que la Justicia les dé la razón frente a PP y Cs, sino que "los votos al separatismo se los da (Pedro) Sánchez".

"Decía que iba a bajar el independentismo, el suflé, la inflamación, y miren dónde están, dando palmas con las orejas de que Sánchez siga en Moncloa", ha dicho, acusando al Gobierno del PSOE de haber dado fuerza a las formaciones nacionalistas con sus políticas.