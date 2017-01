Ciudadanos no se cierra a rebajar el IVA de la luz, pero como parte de una "reforma integral" del impuesto

En una entrevista en Cuatro, recogida por Europa Press, ha remarcado que está claro "que no hay un criterio razonable en la determinación de los tipos" del IVA, teniendo en cuenta que por las bebidas azucaradas se paga un 10 por ciento mientras que agua y electricidad están gravadas al 21 por ciento, el tipo más alto.

Arrimadas ha defendido que "luz y agua no pueden ser un bien de lujo" y ha recordado que Ciudadanos es partidario de una reforma integral del impuesto para "ajustar" los tipos del IVA.

De hecho, en su programa para las elecciones generales de 2015, Ciudadanos proponía sustituir los tres tipos actuales de IVA --el superreducido del 4 por ciento, el reducido del 10 y el general del 21-- por dos tipos, uno general del 18 por ciento y uno reducido del 7 por ciento.

No obstante, el programa de junio de 2016, mucho más resumido, sólo aludía expresamente una rebaja del IVA cultural del actual 21 por ciento al 10 por ciento. Finalmente, el pacto de investidura que Ciudadanos firmó con el PP sólo habla de modificar los tipos impositivos del IVA cultural, para poner un IVA reducido a los espectáculos en directo.

En todo caso, Arrimadas ha defendido que "se pueden hacer muchas cosas" para rebajar el precio de la electricidad, teniendo en cuenta que el actual sistema de fijación de precios es un sistema que "se estableció políticamente", en 2013 con los votos de PP y CIU, y políticamente se puede cambiar.

DAR MÁS TRANSPARENCIA AL MODELO

Según ha dicho, Ciudadanos ha presentado iniciativas para, en primer lugar, dar más transparencia al modelo, que es "absolutamente opaco y complejo", incluso "hecho aposta para que nadie entienda nada".

Arrimadas ha negado que su partido esté haciendo una oposición "de baja intensidad" al PP y más bien cree que está siendo "bastante firme". Eso sí, ha dejado claro que ellos son partidarios no de "destruir ni bloquear" sino de hacer una oposición "firme y constructiva".

Por eso, ha dicho, tras el temporal de la semana pasada lo que han pedido, antes que dimisiones, es información de por qué no se tomaron medidas cuando en toda Europa se sabía que venía "un temporal espectacular", con el resultado de que hubo "gente tirada en la carretera durante horas".

Por último, la dirigente de Ciudadanos ha evitado responder a las críticas que ha dirigido a su partido el ex presidente del Gobierno y del PP José María Aznar. "Lo normal es que nos critique, me sorprendería que un día se levantase y empezase a hablar maravillas de nosotros", ha dicho, antes de recalcar que Ciudadanos es un partido con un proyecto para España que, a diferencia de otros, no ha venido a "enfrentar a nadie".