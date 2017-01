Ciudadanos avisa al Gobierno de que el pacto de investidura es un contrato con los españoles y espera que no lo incumpla

El secretario general del grupo de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, ha advertido este miércoles al Gobierno y al PP de que el acuerdo de investidura que firmaron ambas partes en agosto, que consta de 150 medidas y seis condiciones previas, es "un contrato con todos los españoles" y, por tanto, espera que no lo incumpla.

"Para nosotros es un contrato del Gobierno" no solo con Ciudadanos, sino "con todos los españoles", y por eso "estamos convencidos de que no va a engañar a los españoles y lo va a cumplir", ha subrayado Gutiérrez en rueda de prensa en la sede de la formación naranja.

"Y si alguna medida no piensa cumplirla, la pactaremos con la oposición y la sacaremos adelante", ha señalado, al apuntar que el PP no podrá bloquear porque no tiene mayoría absoluta en el Congreso.

Las seis condiciones previas que los dos partidos firmaron el 19 de agosto, antes de empezar a negociar el acuerdo para investir como presidente del Gobierno a Mariano Rajoy, se refieren a la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción, y deben ser tramitadas en los tres primeros meses de gobierno, un plazo que terminará el 4 de febrero.

El diputado 'naranja' ha dicho que "todavía no hay ninguna" medida suscrita con el PP que "no se haya cumplido" y que en C's trabajarán para que se cumplan, si bien ha admitido que habrá que tener en cuenta el calendario del Congreso. En cualquier caso, cree que ningún partido en la historia del parlamentarismo español ha logrado influir tanto como lo está haciendo C's con solo 32 escaños.

Por otro lado, ha señalado que pretenden celebrar "lo antes posible", una vez se reanude la actividad parlamentaria, la primera reunión de evaluación del cumplimiento del pacto de investidura. "E invitaremos al PP a esa reunión" para, si lo desean, "hacer una evaluación conjunta del pacto", ha manifestado.

LOS ESPAÑOLES NO QUIEREN POLÍTICOS AFORADOS

Refiriéndose específicamente a la eliminación de los aforamientos políticos, que Ciudadanos quiere llevar a cabo haciendo una reforma exprés de la Constitución, Gutiérrez se ha mostrado confiado en que saldrá adelante.

Considera que los españoles desean realmente acabar con esa figura, y por eso ha dicho a Podemos que si rechaza apoyar esa modificación constitucional puntual por la vía rápida e insiste en celebrar después un referéndum, "tendrá que explicárselo a sus votantes".

Por último, el secretario general de C's en la Cámara Baja ha pedido al Gobierno que presente ya su borrador de los Presupuestos Generales del Estado de 2017 y empiece a negociar con la oposición porque es un asunto que "urge y preocupa a los españoles".

Gutiérrez espera que los 3.850 millones de euros que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, garantizó al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para financiar las políticas sociales y económicas del acuerdo de investidura se incluyan en los Presupuestos. "Ese dinero no es negociable", así que "si esas cuantías no están ahí, no podremos aprobarlos", ha recalcado.