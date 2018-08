Ciudadanos acusa al Gobierno de dar "bandazos" con el Valle de los Caídos y pide que se busque "el mayor consenso"

"El Gobierno sigue dando bandazos en todos los temas. También en este", ha indicado Villegas en declaraciones a Europa Press. Así se ha referido tras las declaraciones del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien ha señalado que el Valle de los Caídos "no puede ser un lugar que se deba resignificar".

A su juicio, este cambio de rumbo de Sánchez sigue la línea de "banzados" que ha marcado desde que alcanzó la Presidencia y ha pedido que se sigan las indicaciones del informe de expertos de 2011 y que se tenga en cuenta al resto de formaciones políticas. Este documento, según Villegas, es "lo más serio que se ha hecho".

DISPUESTOS A ESCUCHAR "OTRAS OPCIONES"

Asimismo, Villegas ha señalado que, desde su formación, defienden que el Valle de los Caídos sea "un monumento a la reconciliación de todos los españoles" sin la presencia del dictador Francisco Franco, pero que también están "dispuestos" a "escuchar otras opciones" para resignificar el lugar.

En este contexto, ha pedido que "cualquier propuesta tiene que buscar el mayor consenso posible" y, en este caso en concreto, ha reiterado que la solución puede pasar por buscar "una solución global" con "el mayor acuerdo posible", tal y como se recogía en el proyecto no de ley que propuso en el Congreso el PSOE en 2017.

"Nosotros seguiremos defendiendo eso", ha apuntado Villegas, quien ha añadido que no sabe si este será el último cambio de rumbo que haga el presidente del Gobierno en esta materia o no: "No sabemos lo que seguirá defendiendo el señor Sánchez, pero supongo que seguirá dando bandazos en ese tema, al igual que en el resto".