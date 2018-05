Ciudadanos dice que ETA "pretende protagonismo" y que "la ciudadanía la dio por acabada hace muchos años"

Pérez-Nievas ha señalado en una nota que "no existe proceso de paz, ni de resolución de conflicto alguno, que ni existió ni existe ni existirá, ya que el único conflicto real fue el terror que alimentó ETA en la sociedad española en general, y vasca y navarra en particular"".

El portavoz de Ciudadanos ha afirmado que "quien quiera participar de esta farsa sabrá por qué, ya que desde nuestra formación no se le va a dedicar ni un minuto". Y ha expresado que desde Ciudadanos "se seguirá dedicando un esfuerzo en que no se invente un relato nuevo y que subsista aquel en el que ETA sembró daño, dolor y miedo, pero no recogió ni el más miserable fruto de ello".

En este sentido, Pérez-Nievas ha recordado que la historia de ETA "no es sino la historia de un fracaso absoluto, en el que quedan como muñecos rotos unos centenares de presos desconcertados ante lo absurdo de su militancia y unos políticos tramposos que buscan reivindicar ahora proyectos de justicia para salvar su ignominia". También ha afirmado que desde algunos partidos incluso "quieren hacer olvidar que durante los años de muerte y dolor dieron cobijo y amparo político al terror".