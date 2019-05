Ciudadanos pedirá mañana mismo en el Congreso la suspensión de los diputados presos y exigirá rapidez a Batet

En rueda de prensa, Rivera ha señalado que al minuto siguiente de constituirse la Cámara remitirán un escrito a la Mesa del Congreso pidiendo la suspensión automática de los diputados que protagonizaron un "golpe de Estado" en Cataluña.

Y es que, a su juicio, no tiene "ningún sentido" que personas procesadas por delitos de rebelión puedan ocupar un escaño en la sede de la soberanía nacional, aquella que Junqueras, Turull, Rull y Sànchez, ha dicho, han intentado "liquidar".

"UNA VERGÜENZA"

"La legislatura no puede empezar con quienes han dado un golpe de Estado sentados en el escaño. Aquí se sienta quien defiende al pueblo español no quien le ataca", ha remarcado, incidiendo en que sería "una vergüenza" que estas personas "cobraran un sueldo de todos los españoles".

La Mesa del Congreso quedará constituida este martes, pero los grupos parlamentarios no lo estarán hasta que el órgano de gobierno de la Cámara les dé el visto bueno, lo que no está previsto que suceda hasta el próximo lunes, con lo que a priori los de Rivera no podrán registrar su escrito como grupo parlamentario.

Si todo se desarrolla conforme a lo previsto, en la nueva Mesa del Congreso tendrán mayoría PSOE, Podemos y En Comú. De momento, la confluencia catalana ya ha avanzado su intención de hacer todo lo posible para garantizar los derechos políticos de los presos del 'procés', es decir que, en principio, se inclina por no suspenderles.

Desde Ciudadanos, que ya tiene preparado su escrito y que tendrá dos representantes en la nueva Mesa, confían en que el órgano de gobierno de la Cámara decida lo más rápido posible y, con el Código Penal en la mano, no ven otra opción que la suspensión automática de unos parlamentarios que están siendo procesados por rebelión, al menos, hasta que haya sentencia.