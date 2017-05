Ciudadanos insta a Cifuentes a cambiar la legislación del Canal para garantizar que siga siendo 100% público

Durante el Pleno de la Asamblea, Aguado ha afirmado que la corrupción se ataja cambiando las leyes, para reprochar a Cifuentes que "no ha cambiado ni una sola coma de la legislación que afecta al Canal de Isabel II".

"Nosotros hemos traído aquí a la Cámara una ley para reformar el Canal para garantizar tres cosas, fundamentalmente, la primera, que siga siendo cien por cien pública, a diferencia de lo que quieren ustedes, que quieren privatizarlo", ha apuntado Aguado, quien también ha indicado que su propuesta para por que cualquier operación societaria de compraventa de empresas, de aumento o disminución de las acciones, tenga que pasar "obligatoriamente" por el Consejo de Gobierno y posteriormente ser informada la Asamblea de Madrid y por el sometimiento a la ley de transparencia.

Aguado ha afeado a la presidenta que "su partido ha saqueado el Canal" y ha asegurado que "si no llega a ser por Ciudadanos seguirían sanqueándolo".

"En los últimos 15 años ninguno de ustedes en el PP ha dicho ni mu sobre lo que pasaba en el Canal de Isabel II", ha espetado Aguado, quien ha reprochado al PP que haya "presumido" del funcionamiento del Canal y de las inversiones en Iberoamérica.

Según Aguado, para el PP "tan bien iba el Canal de Isabel II que no incluyeron ni un solo punto en su programa electoral" sobre el mismo, "pero algo fue mal en las elecciones de 2015, no consiguieron la mayoría absoluta, no consiguieron poner la guinda al pastel para privatizarlo".

"OLA DE AGUAS FECALES"

"Fue entonces cuando vieron venir una enorme ola de aguas fecales del Canal de Isabel II que iba a inundar sus bonitos despachos, una enorme ola de aguas fecales en forma de comisiones de investigación y de endeudamiento y de investigaciones de la UCO", ha afirmado el portavoz parlamentario de Ciudadanos.

A su juicio, Cifuentes "tuvo que tomar una decisión, o bien morir ahogada por la ola o bien aparecer como Juana de Arco" diciendo que estaba destapando el caso del Canal, como la expresidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, hizo con Gürtel, ha apuntado Aguado. "Lo suyo es simplemente instinto de supervivencia política", ha señalado Aguado dirigiéndose a la presidenta regional.

Por su parte, Cifuentes ha resumido en su respuesta la gestión de su Gobierno en el Canal en los 22 meses transcurridos de la actual legislatura, de la que ha destacado el nombramiento de un nuevo director en mayo de 2016; la remodelación de personal entre abril y junio de ese año, con el despido de personas que posteriormente han sido detenidas, y la remisión de un informe al fiscal en julio de 2016 "por iniciativa propia".

Además, ha mencionado el encargo de una auditoría, puesta a disposición de la Justicia y la adaptación de los procedimientos de contratación a la Ley de Contratos del Sector Público.

Por otro lado, ha destacado que se están cerrando las empresas que operan en el exterior, de las que "doce han iniciado o completado este proceso" y que, al mismo tiempo, se ha impulsado "una gestión eficiente en una empresa que da un excelente servicio y es muy rentable para los madrileños".

En este sentido, ha indicado que el año pasado repartió 119 millones de euros de dividendos entre las administraciones madrileñas, 21 millones de euros a los ayuntamientos madrileñas, mientras "proporciona un agua de excelente calidad hasta un 24 por ciento más barata que el precio medio en España", con las tarifas congeladas desde hace dos años y una tarifa social.

"Y todo eso lo hemos hecho en estos 22 meses desde la máxima transparencia, con total diligencia y con una actitud de tolerancia cero contra la corrupción", ha aseverado Cifuentes, quien ha acusado a Ciudadanos de querer sacar "rédito político" y "colgarse medallas", a través de "un relato paralelo".

"Mientras yo sea presidenta de la Comunidad de Madrid, con ley o sin ley, el Canal no se va a privatizar, esa es la realidad y ese es mi compromiso", ha zanjado la presidenta regional.