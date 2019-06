La decisión de Ciudadanos sobre Cáceres y Badajoz se sabrá esta tarde y "están abiertas todas las opciones"

Polo, que ha convocado una rueda de prensa a las puertas del ayuntamiento cacereño donde permanece reunido con su equipo, ha asegurado que "no hay un acuerdo cerrado" y que continúan las negociaciones porque no hay nada cerrado todavía.

Así, respecto a la situación concreta de Cáceres donde el PSOE ha anunciado esta mañana que hay un preacuerdo desde el pasado miércoles, el portavoz de la formación naranja ha señalado que "también hay un principio de acuerdo con el PP", puesto que esta formación aceptó igualmente las propuestas programáticas que se han puesto encima de la mesa.

"Podríamos hablar de que el preacuerdo existe con ambas formaciones y los últimos flecos lo están determinado los compañeros", ha espetado Polo que ha asegurado que hay encima de la mesa varias posibilidades como la de la alternancia de alcaldías o que Cs no entrara a formar parte de algún gobierno, o bien en Cáceres o en Badajoz.

Así, insiste en que "están abiertas todas las opciones ahora mismo y no me cerraría a ninguna posibilidad incluido a estar o no en los gobiernos en una ciudad u otra y, la verdad, es que cualquier escenario todavía es posible y es deseable que la decisión se tome con tranquilidad para que beneficie a los ciudadanos de ambas ciudades", ha dicho Polo.

A menos de veinticuatro horas del pleno de investidura de alcaldes y de la toma de posesión de las nuevas corporaciones, el portavoz regional de la formación de Albert Rivera, sí ha aclarado que, la decisión sobre las dos capitales extremeñas se dará a conocer "a lo largo del día a través de un comunicado". "Lo lógico es que quede hoy resuelto", ha sentenciado.

"Los equipos municipales siguen reunidos para tomar una decisión que se trasladará a lo largo del día y se comunicará cuando se tenga claro", ha insistido Polo que añade que la decisión la tomarán las personas que están negociando en una y otra ciudad sin depender de lo que se diga desde los órganos nacionales porque "ellos son los que han tenido las reuniones y han percibido las sensibilidades de unos y otros".

Lo que se decida en esos equipos municipales se trasladará a los órganos regionales y nacionales para "compartirlo, consensuarlo y tomar una decisión", ha concluido.