Cifuentes, sorprendida por que haya sido el juez y no Carmena quien ha parado el acto de Matadero, rechaza la "tibieza"

Así lo ha dicho Cifuentes tras presentar el arranque de la plataforma Madridtech, después de conocer que ayer el juzgado contencioso-administrativo 3 de Madrid suspendió cautelarmente el acto previsto en la Nave de Terneras en Matadero sobre la consulta en Cataluña, organizado por la asociación La Comuna.

Esta mañana ha sido la propia alcaldesa la que ha asegurado que no habrá acto en el Matadero al margen de lo que estime el juez tras las alegaciones presentadas.

Preguntada por si le sorprende que haya sido el juez y no la alcaldesa quien ha tomado la iniciativa de no celebrar el acto, ha afirmado que sí.

"Me sorprende y creo que en determinadas cuestiones como esta del secesionismo, el desafío soberanista de Cataluña, no caben las ambigüedades. Aquí no cabe ponerse de perfil. Hay que estar a favor o nosotros, todos los partidos que defendemos la Constitución, la ley y la unidad de España, tenemos que estar en contra. La tibieza, la ambigüedad no es buena y hay que decir no a ese proceso que no es bueno y está suponiendo un golpe muy duro a nuestra democracia, hay que estar claramente en contra", ha aseverado.

"Ese acto ilegal no se puede llevar a cabo en un local público del Ayuntamiento de Madrid, ni de ninguna Administración. Es usar el dinero público para una finalidad que es ilegal. Más allá de eso si el acto lo celebran en un local privado no tengo nada que decir al respecto", ha señalado Cifuentes ante la posibilidad de que los organizadores busquen otra ubicación para celebrar el evento.

Cifuentes, quien ha felicitado al Grupo Popular del Ayuntamiento de Madrid por el recurso presentado, que ha "permitido que el juez pueda poner una medida cautelar de paralización de un acto" que es "ilegal" y va contra la Constitución, ha remarcado que "no se puede permitir que el Ayuntamiento de Madrid ceda espacios públicos de todos los madrileños para esos actos que son ilegales".

"Espero que se cumplan las resoluciones judiciales. Este acto no se puede llevar a cabo en un local público de todos los madrileños y si pretenden llevarlo a cabo espero que actúe la justicia", ha apostillado.

Por otra parte, ha considerado "muy preocupante que hoy concejales del Ayuntamiento de Madrid entre los que está el imputado por corrupción (Carlos) Sánchez Mato, estén apoyando el manifiesto que han sacado los promotores de este acto ilegal diciendo que este acto se tiene que celebrar y confundiéndolo además con la libertad de expresión".

"Esto no tiene que ver con la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho constitucionalmente reconocido y estas personas van en contra de la constitución", ha zanjado.