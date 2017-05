Cifuentes elude pronunciarse sobre el espionaje al que supuestamente fue sometida cuando era delegada del Gobierno

"Es un tema relacionado con la seguridad y me van a permitir que no me pronuncie. En parte, está judicializado y en este tipo de cuestiones hay que ser extremadamente cauteloso. Yo lo voy a hacer y no me voy a pronunciar", ha afirmado en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno preguntada por si fue consciente del supuesto espionaje al que fue sometida o si por el contrario, como apuntan algunas informaciones, acudió al CNI a pedir ayuda.

También el Gobierno regional ha rechazado pronunciarse sobre las informaciones que apuntan a que el Fiscal Anticorrupción, Manuel Moix mintió al negar que intentara apartar a los fiscales de la 'operación lezo'.

En este caso ha sido el consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, el que ha defendido la "nula intromisión" con el resto de poderes, y ha afirmado que por ello no van a hacer ninguna valoración.

Otro de los temas que no ha querido valorar Garrido ha sido el trato diferenciado que ha denunciado el exconsejero y presunto cabecilla de la 'operación Púnica', Francisco Granados. Garrido ha señalado que "el trato a personas encausadas depende de la justicia" y ellos respetan el trato que se quiera dar entiende que en función del cumplimiento de la legalidad vigente.

Por último, Garrido ha dicho que no harán "ninguna valoración" sobre las supuestas irregularidades en la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II en la época en la que Alberto Ruiz-Galladón era presidente autonómico.

Sobre este tema ha destacado que están colaborando "activamente desde el principio con la justicia" en cualquier asunto que tenga que ver con el Canal ya sea de "hace un año, dos o quince".