Cifuentes pide no mirar hacia otro lado ni ser tibios ante los ataques al turismo

Cristina Cifuentes ha negado que quiera crear "alarmismo" sobre los ataques contra el turismo en Barcelona, y ha avisado de que estos hechos, que no son "un caso aislado", han "traspasado fronteras" y dañan a la ciudad y a toda Cataluña, por lo que no pueden ser tratados con mensajes "tibios" ni mirando "hacia otro lado".

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, la presidenta madrileña ha dicho no querer entrar en polémicas con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien ayer pidió a Cifuentes que "no utilice un caso aislado para distorsionar la imagen de Barcelona", en referencia a los ataques del colectivo Arran contra intereses turísticos.

"No se trata de alarmismo, que no es bueno, pero no es un caso aislado. Son más casos de los que serían razonables", ha respondido Cifuentes, que ha recordado que los hechos se están extendiendo a otras regiones (Baleares y el País Vasco) y "curiosamente son propiciados y alentados por partidos de extrema izquierda".

La presidenta ha dicho no querer alimentar "polémicas estériles", y ha emplazado a la alcaldesa a "ponerse a actuar para combatir este fenómeno y tomar medidas para acabar con él", porque "ya ha traspasado fronteras" y estos casos "están en la prensa internacional". "¿O es que acaso piensa Ada Colau que los medios internacionales también están difamando y creando alarmismo", ha preguntado.

Cifuentes ha insistido en que "no se puede querer matar a la gallina de los huevos de oro", porque España es un país turístico, "y hablar de turismo es hablar de empleo y de crecimiento económico".

"La competencia para atraer turismo es feroz, y no podemos ni ahuyentar ni tampoco rehuir el problema mirando hacia otro lado, diciendo que son exageraciones y diciendo que se está querido crear alarmismo. Hay que ponerse a trabajar en soluciones, y no poner el foco en otros lugares", ha reiterado.

En este sentido, ha emplazado tanto al Ayuntamiento de Barcelona como a la Generalitat a que combatan "con contundencia" y con "mensajes drásticos" la "turismofobia", que perjudica tanto a la ciudad como a toda Cataluña y a la proyección internacional de España.

"Si no se corrige, puede perjudicar más en el futuro al turismo en Barcelona, y no quiero que eso ocurra", ha dicho, tras asegurar que espera que la ciudad condal "vuelva a ser la ciudad abierta, acogedora y de vanguardia que siempre ha sido".