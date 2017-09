Cifuentes asegura que madrileños saben "muy bien" cuál es su nación y que respaldarán la Constitución ante "desafíos"

Así lo ha manifestado la presidenta regional durante su intervención en el debate del estado de la región, donde ha precisado que la Comunidad busca "la colaboración y no el conflicto, el diálogo y no la imposición, la ley y no la arbitrariedad".

"Los madrileños sabemos muy bien cuál es nuestra Nación, la única Nación que expresa nuestro sentimiento de pertenencia y nuestro afán de solidaridad: España", ha apuntado a continuación Cristina Cifuentes entre aplausos de su bancada.

En este punto, la presidenta regional ha apuntado que los madrileños conocen "el Estado social, democrático y de Derecho" y que este se articula mediante "la Constitución de todos, que se aprobó en 1978, pero que se materializa día a día en la convivencia".

"Un Estado y una Constitución que los madrileños vamos a seguir respaldando frente a cualquier desafío, cualquier maniobra y cualquier intento de subvertir la legalidad democrática, de la que nos hemos dotado los españoles", ha subrayado.

Por ello, Cristina Cifuentes ha señalado que se compromete a apoyar de forma "rotunda" al Estado, a la Constitución, a las leyes, y al Gobierno de la Nación "que las cumple y las hace cumplir".

"Y seguiré expresando la lealtad a España que justifica y da sentido a cualquier Gobierno autonómico, y también a este", ha aseverado, para a continuación, invitar "a todos a que se sumen a este compromiso, que al fin y al cabo es la expresión de un sentimiento muy arraigado en los madrileños".

Al concluir su discurso, la bancada popular al completo se ha puesto en pie para aplaudir la intervención de la presidenta regional.