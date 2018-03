Política

Cifuentes no dimitirá por la polémica del máster: "No es fácil tumbarme, la razón está de mi parte y me hace más fuerte"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado este miércoles que no va a dimitir tras la polémica suscitada con unas notas de un máster que estudió en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y su supuesta falsificación: "No es fácil tumbarme y esto me hace más fuerte", ha dicho tajante.