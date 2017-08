Cifuentes no comparte las declaraciones del alcalde de Alcorcón sobre Ada Colau

La presidenta regional, Cristina Cifuentes, se ha limitado hoy a decir que no comparte las declaraciones del alcalde de Alcorcón y diputado regional del PP David Pérez sobre la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a la que acusó tras los atentados de "allanar el recorrido a los asesinos".

El alcalde de Alcorcón criticó la actuación de la alcaldesa de Barcelona a través de su cuenta en la red social Twitter.

"¿Alguien puede explicarme de qué se ríe esta señora, después de no haber puesto los bolardos, allanando el recorrido a los asesinos?", escribió.

Preguntada sobre este asunto en la rueda de prensa celebrada tras la reunión con la alcaldesa de San Fernando de Henares, Cati Rodríguez, Cifuentes se ha remitido al comunicado emitido por el PP de la Comunidad de Madrid, que señalaba que las palabras del alcalde "no representan la postura oficial" de la formación.

"Yo me remito literalmente a ese comunicado que refleja a la perfección la posición del Partido Popular que yo presido", ha comentado Cifuentes.

A continuación, preguntada nuevamente por este asunto y sobre si piensa tomar alguna medida con David Pérez, Cifuentes ha respondido en la misma línea.

"Me lo pueden preguntar muchas veces, de maneras diferentes, pero la respuesta siempre va a ser la misma: en este asunto yo me remito al comunicado, que expresa perfectamente cuál es la posición del Partido Popular, que es una posición que refleja de manera clara que no compartimos estas manifestaciones", ha dicho.

Cifuentes ha añadido que estos días no ha contactado con Ada Colau para hablar de las declaraciones del alcalde de Alcorcón que la regidora barcelonesa llegó a calificar "de una bajeza extrema".