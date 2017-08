Cifuentes, "convencida" de que "no va a peligrar en ningún momento" el acuerdo de investidura con Cs

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios en la Real Casa de Correos, tras reunirse con una representación del Colegio de Farmacéuticos de Madrid preguntada por si la nueva postura de Cs pondrá en peligro el apoyo de la formación naranja a su gobierno

Cifuentes ha dicho que tienen un acuerdo de investidura con 76 puntos que se "están cumpliendo de una manera sistemática, de una manera más que satisfactoria", porque se acaban de cumplir los dos años de legislatura y el grado de cumplimiento "está en torno al 80 por ciento e incluso un poco más alto entre puntos que se han cumplido o los iniciados".

"Estamos en un nivel muy alto y por lo tanto yo entiendo que el acuerdo de investidura no peligra en absoluto. Como, además, no tengo ninguna intención de incumplir el acuerdo investidura estoy convencida de que no va a peligrar en ningún momento", ha remarcado.