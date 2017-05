La oposición pide que Cifuentes comparezca en la comisión de investigación sobre corrupción y Podemos reclama que dimita

Los tres grupos de la oposición de la Asamblea de Madrid (PSOE, Podemos y Ciudadanos) han pedido la comparecencia de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, en la comisión de investigación sobre corrupción política a raíz de la información de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que la vincula con la financiación irregular del PP de Madrid a través de adjudicaciones de la cafetería de la Cámara.

El portavoz adjunto de Podemos en la Asamblea, Marco Candela, ha dicho en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que su grupo ha registrado ya sendas solicitudes para que Cifuentes comparezca tanto en la comisión de investigación como en el Pleno de la Asamblea, al tiempo que ha criticado la respuesta de Cifuentes a estas informaciones, al entender que en la rueda de prensa que ofreció ayer "cargaba contra la Guardia Civil", lo que ha considerado "un ejercicio impropio de una exdelegada del Gobierno", además de una "falta de respeto y de reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Candela ha instado a la presidenta a dimitir, al tiempo que ha señalado que "sienta un precedente muy negativo" el hecho de que "mientras no haya imputación no se da por aludida, en tanto que ayuda a banalizar la corrupción y a judicializarla".

"Lo propio es separar las responsabilidades penales de las políticas y en su caso, llevando 26 años en este partido al frente del cual se encuentra actualmente y al frente de la Comunidad de Madrid, evidentemente responsabilidad política tiene", ha subrayado.

Tras pedir a Cifuentes "que dimita inmediatamente y convoque elecciones", ha agregado que como entienden que no lo va a hacer seguirán adelante con la moción de censura "para la consecución del mismo fin, que es la defensa de la democracia y la desparasitación de las instituciones de la Comunidad de Madrid".

Para Candela, "hay indicios de la comisión de delitos de prevaricación y de cohecho por parte de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid", de la que ha dicho que "tenía el pie en todas las charcas" y era "el perejil de todas las salsas".

Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos, César Zafra, también ha manifestado la voluntad de su Grupo de pedir la comparecencia de Cifuentes en la comisión de investigación "lo antes posible" y en "sesión extraordinaria".

"Nos sorprendió y nos preocupó mucho saber que hay un informe de la UCO en el que dice que ella conocía la financiación irregular", ha dicho Zafra, quien ha señalado que ante esta situación y "visto que todavía no está imputada" van a pedir su comparecencia en la comisión de investigación, donde espera que explique qué ha ocurrido, ya que, a su juicio, en la rueda de prensa de ayer "no explicó nada".

"Dijo que ella no era culpable y que era un informe que no tenía ningún tipo de valor jurídico, eso no es explicar nada, eso es decir que la UCO no sabe lo que está diciendo y yo estoy muy seguro de que la UCO sí sabe lo que está diciendo", ha aseverado.

EL PSOE PIDE EXPLICACIONES ANTE LA COMISIÓN Y LOS MADRILEÑOS

Para el portavoz adjunto del PSOE, Juan Manuel Franco, "es imprescindible por higiene democrática que la señora Cifuentes, donde ella crea conveniente, pero públicamente, dé las explicaciones adecuadas".

"No pueden convencernos las explicaciones que se han dado hasta ahora sobre este triste episodio y es necesario que la presidenta de la Comunidad de Madrid comparezca no solamente en la comisión de investigación de la corrupción sino que creemos que ella debería comparecer ante todos los madrileños explicando claramente qué es lo que hay detrás de todo esto, si hay irregulares que pueden convertirse incluso en ilícito penal, cuál fue su función en todo este episodio", ha explicado.

Asimismo ha afirmado que "los madrileños no pueden aguantar más ya este nivel de corrupción", porque "cada día es un caso nuevo", al tiempo que ha recordado que ayer dimitió el viceconsejero de Medioambiente, Miguel Ángel Ruiz, lo que pone de manifiesto que "no es verdad eso de que hay un viejo PP y un nuevo PP, es la continuación de los mismo, es que la sombra de la corrupción sigue acechando al PP".

"Por mucho que la señora Cifuentes intente escaparse, es más rápida la sombra de la corrupción que la velocidad que imprime a este intento de escapismo por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha agregado.

Además, Franco ha dicho que "no es descabellado pensar que el presidente de turno, ante este cúmulo de circunstancias, pueda dimitir", al tiempo que ha asegurado que si Cifuentes es imputada pedirán "claramente que dimita".

"Mientras tanto, máximo respeto a la actuación de la Justicia y a la presunción de inocencia", ha agregado, al tiempo que ha calificado de "inaceptable" que de la comisión de expertos que participó en la adjudicación irregular "haya dos personas imputadas y la tercera, que es la señora Cifuentes y que curiosamente también formaba parte del órgano de contratación", no haya sido imputada.

"Creemos en la imparcialidad de la Justicia pero esto no tiene ninguna explicación", ha apostillado, para considerar que "además, desde el punto de vista ético, no es razonable ni es defendible en términos democráticos, que la empresa o la persona adjudicataria de forma irregular de ese contrato sea luego donante del PP de la fundación que está acreditado que financió al PP y que, curiosamente, en el patronato de esa fundación esté la señora Cifuentes y además esté en el Comité Electoral del PP".

A su juicio, "son demasiadas casualidades que es urgente aclarar cuanto antes por la salud democrática de la Comunidad de Madrid".