Cifuentes celebra el recurso del PP contra la cesión de Matadero para un acto ilegal

La presidenta regional Cristina Cifuentes ha felicitado al grupo del PP en el Ayuntamiento de Madrid por el recurso judicial que ha permitido la paralización cautelar de un acto en Matadero a favor del referéndum catalán.

"Felicito al grupo Popular en el Ayuntamiento por este recurso que ha permitido que un juez dicte la medida cautelar de paralización de un acto que es ilegal, va en contra de nuestras leyes, de nuestra Constitución", ha dicho la presidenta.

"No se puede permitir que el Ayuntamiento ceda espacios públicos de todos los madrileños para actos ilegales", ha manifestado hoy tras un acto en Fundación Telefónica.

Le parece "muy preocupante que concejales del Ayuntamiento, entre ellos el imputado Sánchez Mato que todavía no ha dimitido, encima estén apoyando el manifiesto que han sacado los promotores de este acto ilegal, diciendo que se tiene que celebrar y confundiéndolo además con la libertad de expresión", cuando "no tiene nada que ver", ha dicho Cifuentes.

La presidenta espera que "se cumplan las resoluciones judiciales; ese acto no se puede llevar a cabo en un local que es de todos los madrileños" y, si pretenden hacerlo, confía en que "actúe la justicia porque los tribunales lo han paralizado".

Preguntada si le sorprende que la alcaldesa Manuela Carmena, con una larga carrera judicial a sus espaldas, no haya paralizado la cesión, Cifuentes ha contestado que en cuestiones inconstitucionales "no caben ambigüedades, no se puede poner de perfil".

A su juicio, "la tibieza o la ambigüedad no es buena, hay que ser muy claros y decir no a este proceso que supone un golpe muy duro a nuestra democracia".

Sobre la posible celebración del acto en un lugar no público, la presidenta remite "a lo que la justicia determine; es que un acto ilegal no se puede llevar a cabo en un local público. Eso es utilizar dinero público de todos los madrileños para una finalidad que es inconstitucional".