Cifuentes dice respetar a la UCO: "Estar en desacuerdo con un informe no significa cuestionar a la Guardia Civil"

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios en la Real Casa de Correos después de que ayer se conociera un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le atribuye los presuntos delitos de prevaricación y cohecho en relación a las adjudicaciones del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011.

"Siempre, siempre voy a defender la labor de la Guardia Civil y siempre voy a defender la labor de la UCO. Eso no quita que en la UCO, que está formada por personas, se puedan hacer las cosas mejor o peor y se pueda cometer errores", ha indicado Cifuentes, quien ha insistido en que ella, "por su puesto, respeta todo el trabajo" de la UCO.

En cuanto al contenido del informe, ha sostenido que considera que "se emiten una serie de juicios de valor que no tienen relevancia jurídica". A este respecto, ha precisado que es su opinión y ha remarcado que la "comparte también el juez, que es a quien corresponde hacer una calificación jurídica de los hechos".

La también presidenta del PP de Madrid ha dicho que si se siente verdaderamente orgullosa de algo en su vida es de haber sido jefa de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.

"Sé el magnífico trabajo que hacen y el que pueda estar en desacuerdo con un informe que ha elaborado un agente de la Guardia Civil no significa que vaya a cuestionar la labor de la Guardia Civil", ha afirmado Cifuentes, quien ha relatado que estos días ha recibido muchos mensajes y llamadas de guardias civiles manifestando su apoyo y diciendo que no tienen "ninguna duda" de su honradez.

Preguntada por sus palabras diciendo que no cree en las casualidades, en referencia a que el informe se haya conocido cuando esta sobre la mesa el debate sobre una moción de censura, ha dicho que ella no señala a nadie. "Simplemente digo que en las causalidades no creo y en política muchísimo menos. No creo en las casualidades. Cada cual que saque sus propias conclusiones", ha insistido Cifuentes, quien no ha querido entrar en si se trata de 'fuego amigo'.

"No voy a hacer hipótesis de ninguna clase. No sé de dónde viene esto", ha remarcado la dirigente popular, quien ha reivindicado su trayectoria política "amplia y limpia". "A mí se me pueden criticar muchísimas cosas pero nadie puede poner en cuestión, y yo no lo voy a permitir, mi honradez, mi honorabilidad y que yo no he hecho nunca nada ilegal", ha zanjado.

"EL PROBLEMA ES QUE AL FINAL LA SOSPECHA SE EXPANDE"

Por otro lado, Cifuentes ha defendido su honradez, pero ha lamentado que "el problema en estas cosas es que al final la sospecha se expande y es el difama que algo queda".

"El problema de estas cosas es que al final la sospecha se expande y es el 'difama que algo queda' y probablemente ha habido personas que leyeron teletipos, vieron noticias y dijeron otra más, ésta ya está. Al final da lo mismo que haya un desmentido. Da igual que el juez haya considerado que no ha habido ninguna actuación irregular y que yo lo esté explicando", ha sostenido la popular, que en al igual que hizo ayer ha defendido que actuó de manera legal en el caso de las adjudicaciones del servicio de cafetería a Arturo Fernández.

"No solamente no he hecho nunca nada ilegal, sino que toda mi vida he combatido las ilegalidades y desde que soy presidenta de la Comunidad, 22 meses, creo que lo he demostrado poniendo en manos de la Fiscalía irregularidades que detectamos en el Canal de Isabel II y yo voy a llevar a cabo todas las actuaciones que sean precisas para defender mi trayectoria y no permitir que con este tipo de cosas que están pasando de 'difama que algo queda' se quiera manchar una trayectoria, la mía, que es de honestidad", ha señalado.

Cifuentes ha indicado que en la vida tiene su familia, su trabajo y su honradez" y como no tiene "bienes, casas, áticos, pisos, fincas, acciones, ni cuentas corrientes" y vive de su trabajo, duerme "muy tranquila". No obstante, ha advertido de que no va a permitir que "nadie quiera manchar ni poner una sombra de duda" en su trayectoria y en sus actuaciones.

Según ha considerado, los ciudadanos saben que es "una persona honrada", que pueden confiar en ella y que no ha cometido ningún acto ilegal.

En cuanto a la adjudicación del contrato de cafetería, ha defendido que fue "absolutamente transparente y completamente legal". Según ha aseverado, se hizo "única y exclusivamente" en base a informes técnicos, y se aprobó por unanimidad de todos los partidos en la mesa. "Estoy muy tranquila", ha remachado.

Y es que ha sostenido que todos los contratos en su época de vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y por tanto, presidenta de la Mesa de Contratación "se adjudicaron por unanimidad siempre".

NO VA A TIRAR LA TOALLA

Tras señalar va a ejercer todas las acciones que estén en su mano para evitar que alguien ponga en duda su honradez y honorabilidad, ha alertado de que si alguien cree que este tipo de cuestiones va a hacer que se venga abajo, se desmoralice o que quiera tirar la toalla es "todo lo contrario".

La popular ha indicado que "hay un daño personal" contra ella porque existe un "claro intento" de desprestigiarle y de intentar meterle en casos de corrupción, con un "daño personal".

"Pero soy una persona muy fuerte. He pasado mucho en mi vida como para que este tipo de cosas consigan mermar mi voluntad. Todo lo contrario, yo me crezco ante este tipo de situaciones", ha insistido la también presidenta del PP de Madrid, quien ha criticado que se quiera "seguir embarrando todavía más el terreno de juego", pero el tiempo pone a cada uno en su sitio y ella es una persona"honrada" que duerme "muy tranquila".

A su juicio, "nadie tiene ninguna duda" de eso, ni los líderes de Podemos que, en su opinión, están tratando de utilizar esto para desgastarle.

Por último, preguntada por si el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco se ha puesto en contacto con ella tras afirmar que no tiene previsto imputarla, ha dicho que no y ha apuntado que tampoco tiene que hacerlo. Y es que ha criticado que "parece que uno tiene que demostrar su inocencia". "No tengo que demostrar mi inocencia. El juez ayer se pronuncio y debería ser suficiente", ha concluido.