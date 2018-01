Cifuentes cree que Rajoy hizo "lo que tenía que hacer" y admite el "desgaste" de gobernar

"Yo creo que Mariano Rajoy siguió una estrategia en Cataluña que era la estrategia que necesitaba España, aunque no fuera la estrategia que más conviniera al PP", ha señalado la presidenta madrileña en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

En este punto, ha indicado que cuando un Gobierno tiene que tomar decisiones "complicadas", eso tiene un "coste electoral y para el Partido Popular indudablemente lo ha tenido". "Pero yo creo que cuando uno gobierna, es lo que ocurre, o sea, cuando un partido no gobierna, cuando un partido nunca ha gobernado, como ocurre con Ciudadanos, no tiene desgaste ninguno, precisamente por no haber ejercido esa acción de Gobierno", ha dicho.

"Cuando un partido gobierna, como el Partido Popular, y además tiene que tomar ese tipo de decisiones, como el artículo 155, indudablemente tiene un desgaste, pero yo creo que Mariano Rajoy hizo lo que tenía que hacer", ha sentenciado.