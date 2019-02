Cifuentes tendrá que ir a la comisión de universidades mientras que PP y PSOE impiden que lo hagan Casado y Montón

La expresidenta regional Cristina Cifuentes será llamada a comparecer el 6 de marzo a la comisión de investigación de universidades mientras que el presidente del PP, Pablo Casado, y la exministra de Sanidad, Carmen Montón, se librarán de acudir a la misma tras la abstención de PSOE y la posición en contra del PP en ambos casos.

Así, este miércoles PSOE, Podemos y PP han mostrado su posicionamiento en la Mesa de la comisión de investigación de universidades a favor de que acuda a comparecer Cifuentes, con la oposición del PP. Por su parte, Casado y Montón no acudirán a esta sesión con la posición en contra del PP y la abstención del PSOE.

Según han informado fuentes parlamentarias, PSOE se ha abstenido también en el resto de comparecientes que estaban registrados -- las profesoras Clara Souto y Laura Nuño y una de las periodistas que destaparon el 'caso Máster' Raquel Ejerique-- y PP ha votado en contra.

Por lo tanto, la única compareciente el día 6 de marzo será la exdirigente madrileña, para informar sobre las presuntas irregularidades en la obtención de su máster en el Instituto de Derecho Público (IDP) en la Universidad Rey Juan Carlos.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, el diputado de Ciudadanos César Zafra ha lamentado que tras lo acordado en la Mesa quede patente "el pacto que tiene el PP y PSOE para protegerse".

"Nos hemos encontrado con uno de los momentos más bochornosos en esta Legislatura. Han querido proteger a Casado y a Montón porque el PP y PSOE en lo que se refiere a investigar sus chanchullos se protegen una y otra vez", ha criticado.





CS: "EL PSOE HA SIDO COBARDE"

Zafra ha acusado a PSOE y PP de "bloquear el resto de comparecencias" ya que la explicación del PSOE para que solo haya una única compareciente, Cifuentes, "es que no van a aportar nada los demás" y desde Ciudadanos, junto con Podemos, asegura que han intentado que acudieran todas las personas que ya estaban calificadas.

"El PSOE ha sido cobarde, como lo ha sido en toda la legislatura y hemos visto como se ha puesto de perfil. Sabría que así no vendría ni Montón ni Casado y es obvio que el PP y PSOE tienen un pacto tanto en la Asamblea como en el Congreso", ha criticado.

Por su parte, el diputado de Podemos Eduardo Fernández Rubiño ha coincidido con Zafra en que han vivido "uno de los momentos más bochornosos" cuando "el PSOE de Gabilondo", a su juicio, "ha evitado que que podamos investigar a Casado y a la señora Montón".

No obstante, por "responsabilidad" ha asegurado que su grupo acudirá a las dos sesiones que quedan de la comisión, y en concreto, a la del 6 de marzo para "preguntar a Cifuentes que es una de las mayores responsables".





"PSOE PERMITE QUE SE VAYAN DE ROSITAS"

"Con el resto, el PSOE ha permitido con su voto que se vayan de rositas. Este es un comportamiento típico del bipartidismo de cubrirse las espaldas, cuando tienen que tapar sus casos de corrupción y estamos decepcionados y consternados con la decisión que ha tomado hoy PSOE", ha lamentado.

El diputado socialista Juan José Moreno ha recordado que la sesión del día 6 de marzo se celebrará "gracias a que PSOE dijo que querían que se celebrara otra sesión más" y que su partido ha analizado todos los nombres que quedaban en la lista de comparecientes y han determinado quien era necesario para que resuelva las responsabilidades en el funcionamiento institucional.

"Nosotros nos hemos concentrado en quién tiene las responsabilidades institucionales y la clave es que vendrá Cifuentes, porque ayer la Fiscalía dejó bien claro que tiene responsabilidades. En el resto de casos teniendo en cuenta que no tenían esa responsabilidad institucional simplemente nos hemos abstenido en todos los casos porque no aportarían nada de cara al objetivo de la comisión. No tenemos ningún pacto con el PP ni con nadie", ha defendido.

Este parlamentario ha indicado que "nadie", por ejemplo, ha pedido que vayan a dar explicaciones los directores adscritos al Instituto de Derecho Público (IDP) de la URJC. "Para analizar los accidentes de tráfico en carreteras quien tiene que venir es quien hace las carreteras o los coches y no los peatones y queremos que venga quien es responsables de un funcionamiento inadecuado de las instituciones", ha expuesto.





PP CREE QUE LA OPOSICIÓN BUSCA "LA FOTO DE LA IGNOMINIA"

Por su parte, El diputado del PP Pedro Muñoz Abrines ha señalado que esta comisión era "ilegal" desde el principio "como lo manifestaron los informes de los letrados en la Asamblea de Madrid, cuando dijeron que el objeto no se correspondía con las competencias que tenía la Comunidad en relación a las universidades".

En "coherencia" con los letrados, Muñoz Abrines ha reconocido que PP ha votado en contra de todas las solicitudes de comparecientes que han pasado por la Mesa, incluida la de Cifuentes y Casado.

En cuanto a que Cifuentes esté llamada a comparecer, el diputado 'popular' ha lamentado que la oposición "haya actuado en contra del Reglamento" de la Cámara regional, en contra de "las normas y el plan de trabajo y del calendario de la comisión. "No solo es ilegal sino que innecesaria que después de tanto paripé venga solo Cifuentes. Quieren la foto de la ignominia y de la estigmatización", ha zanjado.

De cualquier forma, fuentes parlamentarias han señalado a Europa Press que a pesar de que a las comisiones de investigación sea obligada la asistencia del compareciente, si Cifuentes justificara su ausencia con algún viaje que estuviera ya programado, por ejemplo, o por enfermedad, podrá eludir acudir a la comisión.