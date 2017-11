Cifuentes pone al PP de Madrid "a disposición" de la campaña de Xavier García Albiol

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Cifuentes ha asegurado que los populares en Madrid se han puesto a disposición de "su compañero" y ha incidido en que se van "a volcar" en todo aquello que necesite.

En este sentido, ha anunciado que van a mandar a un "importante" número de personas para que ayuden en las mesas como interventores y apoderados, "para garantizar la limpieza del proceso".

Cifuentes cree la aplicación del artículo 155 solo tiene un objetivo: "restituir las instituciones catalanas a legalidad". "El problema que se plantea no independencia sí o no, sino legalidad sí o no", ha indicado a continuación, para incidir en que "ser nacionalista o independentista no está penalizado" sino cometer "hechos delictivos".

La presidenta regional ha indicado que en las elecciones serán los catalanes "los que decidan" el gobierno que quieren. "Yo espero que elijan bien, a partir de ahí tenemos la Constitución y las leyes que se tienen que cumplir", ha defendido.

"Lo que todos deseamos es que Cataluña vuelva a la normalidad política y económica y que haya un gobierno responsable capaz de frenar esa deriva secesionista que está trayendo consecuencias tan negativas para los catalanes", ha defendido.