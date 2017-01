Política

Cifuentes "no quiere polemizar" con Henríquez de Luna porque "las cuestiones personales nunca son importantes"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y de la gestora del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este jueves que "no quiere polemizar con ningún compañero de partido, con nadie" y "no quiere polemizar con cosas que no son importantes porque las cuestiones personales nunca son importantes".