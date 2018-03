Cifuentes lamenta que Granados no declarase el lunes pero asegura que no se librará "de la acción de la Justicia"

En una entrevista concedida a 'Los desayunos de TVE' y recogida por Europa Press, la dirigente madrileña ha sostenido que lo que no se puede hacer para intentar diluir responsabilidades es "difamar de manera gratuita". "No lo voy a tolerar, no voy a tolerar que nadie ponga en duda mi trayectoria y mi honestidad", ha dicho.

A su parecer, las acusaciones personales de Granados han sido "absolutamente miserables" y tienen un "componente machista verdaderamente aterrador". La presidenta regional espera que "ese señor, ese presunto delincuente, ese señor que tenía casi un millón de euros en el altillo de su casa responda ante la Justicia porque no se puede difamar gratuitamente a otras personas".

Cifuentes ha afeado que, tras estas acusaciones "sin ninguna clase prueba", los grupos de la oposición la hagan comparecer en el Congreso de los Diputados el próximo martes. "Me parece una auténtica vergüenza que el señor Granados toque y la oposición baile", ha criticado, para a continuación indicar que irá a la Cámara Baja porque no "tiene absolutamente nada que esconder" a pesar de que sea un "circo".

En cuanto a los motivos por los que Granados puede estar realizando esas declaraciones, la presidenta regional ha sostenido que podría tratarse de una "venganza" contra ella, entre otros motivos porque la Comunidad de Madrid se personó en el caso Púnica y porque en el momento en el que preguntaron si el exconsejero debía seguir en prisión se adhirieron a la petición del fiscal para que continuase en la cárcel.