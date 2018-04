Cifuentes acusa a Cs de querer que la "izquierda radical" gobierne en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha insistido hoy en que no ha cometido "ninguna ilegalidad" con el máster y ha acusado a Ciudadanos de "buscar un pretexto para apoyar la moción de censura" presentada por el PSOE-M para que gobierne "la izquierda radical" en la región.

En su intervención en el pleno de la Asamblea de Madrid, donde Ciudadanos le ha preguntado por las medidas que tiene previsto tomar el Gobierno regional para "recuperar el prestigio" de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Cifuentes ha dicho que no ha incumplido el acuerdo de investidura suscrito con la formación naranja.

"Yo no he falseado mi currículum, no he cometido ninguna ilegalidad, no estoy investigada ni estoy imputada, lo único que están haciendo día a día es buscar un pretexto para apoyar una moción de censura con el fin de que en Madrid gobierne la izquierda radical", ha sostenido.

Además, ha comentado que si hay "una persona interesada, la primera" en resolver las irregularidades del máster de la URJC es ella.

"Por eso puse este asunto en manos de la Justicia antes incluso que la propia universidad", ha apuntado.

Al respecto, Cifuentes ha recordado que el Juzgado de Instrucción 29 de Madrid ya ha admitido a trámite la querella criminal que interpuso contra los periodistas de eldiario.es que informaron sobre el máster.

Asimismo, ha señalado que ya ha presentado ante este juzgado la "prueba documental previa" a la interposición de otra querella criminal por delitos contra el honor.

Cifuentes ha dicho que Ciudadanos puede dar "pocas lecciones de ética" cuando ya ha habido "un segundo caso de falsificación de currículum" en este grupo parlamentario y "siguen sin hacer nada".

"Tanto ha presumido Ciudadanos de venir de la sociedad civil pero lo que no nos dijeron es que venían porque les despedían de la sociedad civil", ha declarado.

De esta forma, se ha referido a la información que hoy publica OK Diario según la cual la diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid Marta Marbán habría alterado la categoría laboral en un empleo de su currículum.

El portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea, César Zafra, negó meses después de las elecciones regionales haber mentido en su currículum con un trabajo relacionado con el "ocio digital".

En su intervención en el pleno, el portavoz de la formación naranja, Ignacio Aguado, ha pedido a Cifuentes que dimita de su cargo por la "realidad que ha provocado" con el máster y que "no quiere ver".

"Mandó una carta de renuncia (al máster), pero ¿sabe quiénes renuncian a los títulos? Quienes hacen trampa para conseguirlos", ha comentado.

Aguado ha acusado a Cifuentes de "culpar a la universidad de todo" y ha instado a "recuperar el prestigio" de la Rey Juan Carlos "cuanto antes" con una serie de pasos, el primero de los cuales cree que tiene que ser la dimisión o cese de la presidenta regional.

"Alguno de los 47 diputados de aquí del PP se lo podrán decir a Cifuentes que tiene que marcharse, alguno de los consejeros (...) que se vaya y se vaya cuanto antes", ha insistido.

Cifuentes ha respondido a Aguado que es "más que evidente" que no le interesa la URJC y ha mencionado algunas de las medidas puestas en marcha por el Gobierno regional para "apoyar a las universidades públicas".

Entre ellas, ha destacado el pago de la deuda contraída, con 37 millones de euros destinados a la URJC; la bajada de las tasas universitarias, de la que se han beneficiado 44.500 alumnos en este centro; y un plan de estabilización de personal que en este caso permitirá sacar 90 plazas.