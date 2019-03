Chunta Aragonesista no concurrirá a las elecciones generales

En declaraciones a los medios de comunicación este sábado en la localidad zaragozana de Cadrete, ha apuntado que en el citado Comité ha habido "un intenso debate". Ha recordado que, en febrero, Chunta propuso que las fuerzas de izquierda --CHA, Podemos, PSOE e Izquierda Unida-- concurriesen juntas en Aragón a las elecciones generales para "hacer frente a la amenaza de involución democrática" a la que ha asegurado que se enfrenta el país con los partidos "de la derecha".

Ha reconocido que esta propuesta era "arriesgada" pero "necesaria". No obstante, ha apuntado que una vez no se ha aceptado por el resto de partidos esta posibilidad, el Comité Nazional de Chunta tenía que decidir si acudían en solitario a la convocatoria electoral --algo que la formación ya hizo en 2000, 2004 y 2008-- o no concurrían a las elecciones --como en 2016--.

"Finalmente se ha decidido, por responsabilidad para no dividir el voto de la izquierda, no concurrir a las elecciones". Soro ha añadido que ha sido "una decisión muy difícil" y ha insistido en que no significa que la formación vaya "a desaparecer".

ACUDIR A LAS URNAS

En este contexto, el presidente de Chunta Aragonesista ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que acudan a las urnas y "ni un solo voto de la izquierda se quede en casa el 28 de abril". Además, ha afirmado que van a hacer todo lo posible para que se hable "de los intereses de Aragón" durante la campaña.

Ha mencionado que el 26 de mayo se celebrarán las elecciones municipales y autonómicas: "Ahí estará Chunta Aragonesista, y estoy convencido de que con mucha fuerza, con mucho respaldo y conseguiremos el objetivo de ser determinantes para seguir haciendo de Aragón el mejor lugar del mundo para vivir".