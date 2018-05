Chivite defiende la moción de censura ante el Comité Federal del PSOE como "ejercicio de decencia política"

"No es cuestión de oportunismo sino de responsabilidad", ha reivindicado Chivite, quien ha considerado que "la sociedad no entendería que el Partido Socialista mirara para otro lado y sostuviera en el poder a un partido condenado por corrupción".

A su juicio, "es muy grave que Mariano Rajoy no solo no se dé por aludido en una sentencia que pone en duda su credibilidad sino que, además, se atrinchere en el poder, como ya hizo tras el 11M". Y ha criticado que Rajoy "solo quiere agotar la legislatura a cualquier precio, y parece no entender ni la gravedad de la situación, ni el alcance de la sentencia, ni el malestar social generado".

Por todo ello, Chivite ha defendido que "los socialistas tenemos el deber moral de intentar articular un cambio, y los demás partidos deberán retratarse". "Nosotros debíamos dar un paso al frente ante lo insostenible de la situación, y así lo hemos hecho", ha subrayado.

Además, ha realizado un llamamiento a las formaciones políticas a "no perderse en guerras dialécticas ni en acusaciones cruzadas, puesto que lo prioritario ahora mismo es devolver la dignidad a las instituciones".

En opinión de la secretaria general del PSN, los 'populares' "deberán afrontar la regeneración de su partido, pero tendrán que hacerlo fuera del gobierno". "Tenemos la obligación ética y moral de recoger el malestar social y transformarlo en esperanza e ilusión para abrir un tiempo nuevo", ha concluido.